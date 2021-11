Evans listo para dar la última batalla en Monza por el título 2021

El piloto de Toyota se dirige a Italia con 17 puntos respecto a su compañero de equipo y rival por el título, Sébastien Ogier, con el Rally de Monza, una prueba de asfalto, como la última fecha del calendario.

Evans admite que se enfrenta a una "posibilidad remota" de arrebatarle el campeonato a Ogier y convertirse en el primer campeón británico del WRC desde que el fallecido Richard Burns triunfó en 2001.

Pero el galés es muy consciente de que todo puede pasar en las pruebas decisivas para el título, tal como sucedió con su accidente en Monza el año pasado cuando cedió la corona a Ogier al momento que él lideraba la prueba.

Este fin de semana la tarea es sencilla, ya que Evans no puede terminar peor que tercero, independientemente de lo que le ocurra a Ogier, y tiene que superar a su rival en 18 puntos para levantar el título mundial con un máximo de 30 puntos en juego.

"Es bueno llegar a la última ronda todavía con posibilidades de conseguir el título de pilotos", dijo Evans, que ha ido reduciendo su déficit desde los 44 puntos anteriores a Finlandia.

"Es una posibilidad remota, pero Scott Martin (navegante) y yo daremos lo mejor de nosotros mismos: El enfoque será buscar el mejor resultado posible y ver qué pasa".

El piloto de 32 años ha salido victorioso en Portugal y Finlandia este año, pero sus esperanzas de título se vieron mermadas al chocar con una roca en el Rally Safari y al sufrir problemas con la caja de cambios en el Acrópolis.

"Después de una mitad de temporada difícil, las dos últimas rondas han sido mejores para nosotros, pero Monza volverá a ser un reto completamente diferente", dijo.

Evans finished second on the last rally in Catalunya to close his gap to Ogier

Photo by: Toyota Racing