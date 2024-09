Evans mantiene el liderato en Chile tras rechazo a la protesta de Hyundai

Ott Tänak, de Hyundai, terminó las seis etapas del viernes con un margen de 0,4s sobre Evans antes de que los comisarios recibieran una solicitud para revisar el tiempo teórico asignado a Evans tras la cancelación de la primera etapa.

Sólo Thierry Neuville, Tanak y Sébastien Ogier superaron con éxito la primera etapa (Pulpería, 19,72km) antes de que los comisarios se vieran obligados a cancelar la prueba por motivos de seguridad de los espectadores.

Se adjudicaron tiempos ficticios basados en el esfuerzo de Neuville (el tiempo más lento) al resto de participantes del Rally1, que se vieron obligados a completar la etapa en modo carretera. Sin embargo, esto estaba sujeto a revisión después de la segunda pasada de la prueba más tarde en el día (cuarta etapa).

Tras estas pasadas, el secretario del recorrido recibió una solicitud para revisar el tiempo asignado a Evans.

Tras revisar los tiempos marcados en la segunda pasada de la etapa, Evans, Adrien Fourmaux, de M-Sport, y Sami Pajari, de Toyota, han recibido nuevos tiempos teóricos para la primera etapa.

Como resultado, el nuevo tiempo de Evans era dos segundos más rápido que el de Tanak en lugar de ser 1,4s más lento, lo que otorgaba al piloto de Toyota una ventaja de tres segundos en el rally.

El viernes por la noche, Hyundai presentó una protesta contra la decisión del secretario de la carrera. Tras una audiencia a la que asistieron representantes de Hyundai y Toyota, los comisarios decidieron rechazar la protesta, asegurando que Evans mentendrá los tiempos teóricos de cara a las seis etapas del sábado.

"El representante del protestante explicó que las etapas (SS1 y SS4) se desarrollaron de forma diferente y esto puede haber explicado las diferencias en los respectivos tiempos de etapa. El Sr. [Tolga] Ozakinci (director del equipo Hyundai) declaró que, en su opinión, el principio ideal para asignar los tiempos teóricos debería basarse en el tiempo de etapa más rápido logrado por la tripulación para completar la SS1 (tripulación del coche nº 17 Sebastien Ogier/ Vincent Landais en lugar del tiempo más lento logrado por la tripulación para completar la SS1 (es decir, la tripulación del coche Nº11 Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe", rezaba el informe de los comisarios.

"El Sr. Ozakinci estuvo de acuerdo con el Presidente en que la autoridad para juzgar la equidad recae en la determinación del Secretario de Campo, como se establece en el Artículo 52 del Reglamento Deportivo del WRC 2024 de la FIA. Sin embargo, el Competidor creía que el principio propuesto por ellos también era justo y debía tenerse en cuenta. En consecuencia, en su opinión, los Comisarios Deportivos deberían adoptar el principio sugerido por ellos frente al adoptado por el Secretario de Carrera".

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

"El Delegado Deportivo de la FIA declaró que el principio adoptado habitualmente en el WRC para asignar los tiempos teóricos ha sido considerar el tiempo logrado en la etapa por el coche más lento de la clase en lugar del coche más rápido. También explicó que existen otros métodos que podrían utilizarse para calcular y establecer una asignación justa de los tiempos teóricos basada en diferentes criterios".

"Después de la SS4, el Secretario del Campo determinó que sólo el coche Nº33 había mejorado su tiempo en la SS4 y, como tal, decidió no considerar el tiempo de etapa de la SS4 a efectos de asignación. Sin embargo, después de recibir una solicitud de la Parte Afectada para reconsiderar el tiempo teórico asignado en la Notificación COC No. 1, el Secretario del Campo revisó los tiempos de etapa logrados en SS4 y emitió la Notificación COC No. 2 para reasignar los tiempos de etapa para los Coches 33, 16 y 5 en consecuencia."

"El Delegado Deportivo de la FIA declaró que consideraban que la asignación de tiempos teóricos para la SS1 se ajustaba al procedimiento establecido. Reconoció que el procedimiento de asignación de tiempos teóricos no es una ciencia exacta y abre la puerta a interpretaciones alternativas, con la posibilidad de que cada parte considere la equidad de forma diferente".

"En refutación, el Protestante consideró que al coche Nº33 debería asignársele un tiempo teórico más lento que el asignado en la Notificación COC nº 2. Sugirieron que la fijación de tiempos teóricos debería realizarse de forma subjetiva y no objetiva."

En respuesta al argumento de Hyundai, los comisarios admitieron que el "método propuesto por el protestante para calcular los tiempos teóricos de los coches afectados en SS1, tal y como se expone en su Protesta, podría adoptarse, pero consideran que éste es sólo un método para calcular los tiempos teóricos."

En resumen, los comisarios concluyeron que "el método adoptado por el Secretario de Carrera para asignar los tiempos teóricos para SS1, tal y como se especifica en la Notificación nº 2 del CdC, era justo y razonable. Por lo tanto, el demandante no ha demostrado que los tiempos teóricos asignados por el secretario de pista a los coches afectados por la notificación nº 2 del CdC fueran injustos de forma objetiva.

"En consecuencia, los tiempos teóricos asignados a los coches permanecen tal y como se establecen en la Notificación nº 2 del CdC".