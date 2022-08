Evans recorta distancias con el líder Tanak en Bélgica

Cargar reproductor de audio

Elfyn Evans fue el piloto más rápido en las dos etapas que iniciaron la última jornada del Rally de Bélgica este domingo y se colocó a 6,7s del líder, Ott Tanak, que comenzó la mañana con una ventaja de 8,2s.

Esapekka Lappi, de Toyota, completó los dos tramos en una cómoda tercera posición, a 1 minuto y 29.8s segundos de distancia, mientras que Oliver Solberg, de Hyundai, se mantuvo en la cuarta posición, pero vio cómo su diferencia con Adrien Fourmaux, de M-Sport, se reducía en 10.1s.

Takamoto Katsuta, de Toyota, llegará a las dos últimas etapas de la tarde en un lejano sexto puesto.

Después de perder el liderato en la jornada del sábado, el héroe local, Thierry Neuville, se reincorporó al rally junto a Craig Breen, que el sábado sufrió un fuerte accidente.

La mañana del domingo comenzó de la mejor forma posible para Evans, ya que el galés cosechó su cuarta victoria de etapa en este evento.

El piloto de Toyota estuvo presionando y consiguió recortar 1,1s de ventaja a Tanak a lo largo de los 12,36km de la prueba.

"Me siento bastante bien; todo estaba muy resbaladizo al principio, pero por lo demás todo funcionaba bien", dijo Evans.

Tanak fue el segundo más rápido en esta primera etapa de la mañana, pero se mostró relativamente relajado en cuanto al tiempo perdido frente a su máximo rival: "En este momento podemos perder dos segundos por etapa, así que si ha sido un segundo está bien".

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

La batalla por el cuarto puesto se intensificó tras un fuerte inicio por parte de Fourmaux, a pesar de que el francés dijo estar enfermo.

El piloto de M-Sport consiguió recortar distancias y colocarse a 10.3s del cuarto clasificado, Solberg, tras marcar el cuarto mejor tiempo de la etapa por detrás de Neuville.

"No me sentía muy bien antes de la salida, pero eso no me distrajo en absoluto", dijo Fourmaux.

Evans siguió presionando en la última prueba de la mañana para superar a Tanak por 0,4s en la etapa nº 18, que actuará como power stage al final del rally esta misma tarde.

Neuville realizó un gran trabajo para conseguir el tercer mejor tiempo, por delante de Kalle Rovanpera y Breen.

Fourmaux le sacó otros 0,2s a Solberg para recortar la diferencia en la batalla por la cuarta posición de la general a 10,1s.

El Rally de Bélgica 2022 del WRC llegará a su fin esta tarde cuando los pilotos completen de nuevo las mismas dos etapas a las que ya se han enfrentado en la mañana de este domingo.