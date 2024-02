Evans se impone en el Rally de Laponia Ártica y Rovanpera tiene problemas

Los dos pilotos de Toyota se inscribieron en el rally de nieve para acumular kilómetros con el GR Yaris Rally1 antes del Rally de Suecia del WRC que está previsto del 15 al 18 de febrero.

Elfyn Evans se llevó la victoria con un margen de 8 minutos y 37 segundos respecto al campeón finlandés de rallyes de 2022, Mikko Heikkila, después de que los problemas afectaran al líder Rovanpera, que compitió en su primer rally desde que se decantó por un programa en el Campeonato del mundo de Rallyes (WRC) a tiempo parcial este año.

Rovanpera, actual campeón del mundo, y su copiloto Jonne Halttunen, que iniciarán su temporada a tiempo parcial del WRC en Suecia, lideraron el rally en 11 de las 12 etapas que se disputaron antes de que un problema técnico les afectara en la última especial.

La pareja finlandesa aventajaba a Evans y a su copiloto Scott Martin en 24,6 segundos al final del viernes después de que Rovanpera ganara cuatro de las cinco etapas.

Rovnapera aumentó la ventaja a 54,5s tras antes de que su rally terminara en la última etapa.

"Todo el día ha ido bien y por fin hoy hemos encontrado los últimos ajustes en el coche, que se ha mostrado rápido en todo momento", dijo Rovanpera.

"El bucle de la mañana ha ido muy bien y el de la tarde también. Hemos tenido buen ritmo en todo momento, pero por desgracia hemos tenido algunos problemas técnicos a pocos kilómetros del final, así que lamentablemente no hemos podido terminar en cabeza, pero hemos disfrutado y hemos conseguido lo más importante, que eran acumular los kilómetros".

"Tenemos el coche y la puesta a punto más claros, así que creo que los entrenamientos han sido importantes y espero que podamos tener mejores sensaciones antes de Suecia".

Rovanpera was one stage away from winning

Photo by: Toyota Racing