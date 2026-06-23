La FIA ha anunciado planes para introducir un kit de mejora para los coches Rally2 para competir contra la maquinaria del Campeonato Mundial de Rally de primer nivel en las temporadas 2027 y 2028.

Con la adopción por parte del WRC de las nuevas regulaciones técnicas WRC27 a partir del próximo año, la FIA había planeado permitir que los coches Rally2 compitieran contra los nuevos coches WRC27 bajo un mismo paraguas para aumentar la cantidad de coches compitiendo al más alto nivel. Esto ha sido posible debido a que los nuevos coches WRC27 con límite de coste de €345,000 se basan en gran medida en componentes Rally2, y se espera que ofrezcan un rendimiento similar. Si hubiera alguna disparidad de rendimiento entre los coches WRC27 y Rally2, se ajustarían los pesos mínimos para igualar el rendimiento.

Ahora la FIA ha anunciado planes para introducir un Rally2 WRC Kit, con un coste de €7,500, para ser instalado en los coches Rally2 con el fin de ofrecer una “mayor paridad aerodinámica” entre los dos tipos de coche. Los coches Rally2 con kits de mejora podrán competir junto a los coches WRC27 en 2027 y 2028.

“Las nuevas regulaciones introducen un Rally2-WRC-Kit, que podrá instalarse en coches Rally2 homologados antes del 31 de diciembre de 2026. Estos coches Rally2-WRC-Kit solo podrán competir junto a los coches WRC27 en el Campeonato Mundial de Rally de la FIA durante las temporadas 2027 y 2028", decía un comunicado de la FIA, que ratificó la medida en la más reciente reunión del World Motor Sport Council en Macao.

“El Rally2-WRC-Kit se ha introducido para apoyar una mayor paridad aerodinámica entre los coches Rally2 y la nueva generación de coches WRC27. El kit comprenderá nuevos guardabarros delanteros homologados, un parachoques delantero y un dispositivo aerodinámico trasero, con un coste máximo de €7,500.”

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La homologación del Rally2-WRC-Kit solo podrá ser llevada a cabo por un fabricante registrado en el WRC como constructor. Durante el primer año de homologación, el fabricante debe participar en todos los eventos incluidos en el calendario del WRC, con un mínimo de dos coches por rally.

Las regulaciones también definen el marco técnico para los coches Rally2 WRC Kit, incluyendo un peso total de 1220kg. A cada Rally2-WRC-Kit se le permitirá un joker para piezas de carrocería homologadas como parte del kit, con solo una extensión de Rally2-WRC-Kit autorizada por formulario de homologación Rally2 durante el período 2027-2028.

La elegibilidad de los coches Rally2-WRC-Kit en la categoría principal del WRC finalizará el 31 de diciembre de 2028, proporcionando un período de transición definido de dos años mientras se introducen las regulaciones WRC27.

“Más competencia al más alto nivel es la fuerza impulsora detrás de todo lo que estamos haciendo con WRC27, y estos cambios aprobados hoy por el World Motor Sport Council nos ayudarán a ofrecer un mayor espectáculo para los aficionados durante los próximos dos años”, dijo el vicepresidente deportivo de la FIA, Malcolm Wilson.

“Al crear una vía para que los coches Rally2 elegibles entren en la categoría reina, las regulaciones apoyarán parrillas más grandes, aumentarán la profundidad competitiva y ayudarán a ofrecer una contienda fantástica al más alto nivel del rally.”