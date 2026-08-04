La FIA marca una fecha límite para decidir si el WRC irá o no a Arabia Saudita

Según la FIA, que está siguiendo de cerca los acontecimientos en Oriente Medio, a mediados de septiembre se tomará una decisión sobre el futuro de la final de temporada del World Rally Championship en Arabia Saudita.

El WRC tiene previsto celebrar su final de temporada en Arabia Saudita del 11 al 14 de noviembre, pero es uno de los numerosos eventos de automovilismo en Oriente Medio que afrontan incertidumbre en medio del actual conflicto entre EE. UU./Israel e Irán.

Esto se complicó aún más cuando un alto el fuego acordado entre Irán y EE. UU./Israel colapsó este mes, con ambos bandos reanudando los ataques en la región y los buques comerciales continuando evitando el estrecho de Ormuz por temor a ataques con misiles.

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La semana pasada, el World Endurance Championship anunció que su reprogramada Qatar 1812km, fijada para el 24 de octubre y seguida por la tradicional final de Bahréin el 7 de noviembre, serán sustituidas por rondas en Barcelona (18 de octubre) y Monza (7 de noviembre), respectivamente.

Esto siguió a un anuncio de que el Sepang International Circuit de Malasia acogerá ahora el Gran Premio de Bahréin de F1 del 2 al 4 de octubre, que fue aplazado desde su fecha original en abril. Aún está por tomarse una decisión sobre las rondas finales de temporada de la F1 en Qatar (27-29 de noviembre) y Abu Dhabi (4-6 de diciembre).

La FIA está siguiendo de cerca la situación en Oriente Medio y su impacto en la final de temporada del WRC en Arabia Saudita.

Martins Sesks, Renars Francis, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport

"En la fase actual, estamos trabajando muy estrechamente con el promotor para tratar de encontrar la mejor manera de avanzar", dijo la directora de deporte de carretera de la FIA, Emilia Abel, en el Rally de Finlandia.

"Como todos sabemos, esta situación puede cambiar muy rápidamente, e incluso si tomamos una decisión positiva un día, aún puede suceder que la semana siguiente la situación haya cambiado. Actualmente, estamos debatiendo esto muy activamente también con los equipos de los fabricantes, porque, basándonos en lo que ha ocurrido en otros campeonatos, sabemos que esto también puede convertirse en una limitación.

"En algún momento a mediados de septiembre sería el momento de tomar [una decisión], porque obviamente también estamos trabajando con la logística del campeonato".

Cuando se le preguntó si había algún plan de contingencia en marcha para sustituir el Rally de Arabia Saudita si el evento no puede seguir adelante, Abel añadió: "Por el momento, seguimos trabajando duro para que [el Rally de Arabia Saudita] se celebre, para mantenernos en el campeonato actual.

"Porque, obviamente, las decisiones que han estado tomando los competidores de WRC2, dedicándolo [como parte de sus programas]. Así que no es tan simple como eso, y todos sabemos cuánto tiempo de antelación se necesita para preparar un evento del WRC".