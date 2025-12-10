La FIA revela los detalles finales del reglamento del WRC 2027

La FIA confirmó hoy los elementos finales del nuevo reglamento técnico del Campeonato Mundial de Rally, que entrará en vigor en 2027.

El reglamento de 2027, presentado originalmente en diciembre del año pasado, está diseñado para ser más accesible y flexible, con el objetivo de atraer nuevos fabricantes y equipos a la categoría.

Los coches se construirán con un tope de costos de 345.000 euros, ofrecerán aproximadamente 300 caballos de fuerza, contarán con un chasis tipo space frame y utilizarán algunos componentes de Rally2. Tanto los fabricantes como los preparadores podrán construir coches bajo este reglamento, que abarcará un período de 10 años.

Para asegurar que la clase principal del WRC cuente con una fuerte presencia en 2027, los nuevos coches con especificación WRC27 competirán junto a los modelos Rally2, lo que nuevamente ofrece más flexibilidad a fabricantes y equipos. Toyota es el único fabricante actual que se sabe que está desarrollando un coche WRC27.

Tras la reunión del Consejo Mundial del Deporte Motor celebrada hoy en Taskent, Uzbekistán, la FIA reveló detalles afirmando que "las bases están establecidas para la nueva era del campeonato en 2027", un movimiento que, según indicó, tiene que ver con "proporcionar estabilidad, claridad y dirección a largo plazo para constructores, equipos y competidores".

WRC27 chassis Photo by: FIA

"El reglamento técnico WRC27, aprobado originalmente en diciembre de 2024, ha pasado desde entonces por una fase final de refinamiento durante el último año, y la confirmación de hoy de las regulaciones de homologación concluye este proceso, proporcionando a los constructores una estructura clara y a largo plazo para el desarrollo y la producción de la próxima generación de maquinaria de rally", señaló un comunicado de la FIA.

"Las regulaciones de homologación definen y aclaran el procedimiento completo de homologación para los coches tipo WRC27 y describen la duración y las condiciones asociadas a cada homologación, así como los requisitos mínimos de producción para los coches homologados.

"Esto introduce una definición formal para los constructores, reuniendo a los fabricantes y a los preparadores bajo un único paraguas como participantes en el Campeonato Mundial de Rally de la FIA. Un constructor es la entidad responsable de diseñar y construir el coche tipo WRC27, preparar y presentar el vehículo para su homologación por parte de la FIA y comercializar el coche y sus componentes asociados.

"Las condiciones de homologación para los coches tipo WRC27 exigen la producción de al menos 10 unidades dentro de los 24 meses posteriores a la fecha de homologación. Los constructores también deben ser capaces de suministrar al menos 10 coches WRC27 listos para competir por año calendario a los clientes. Cuando un constructor suministra a un segundo constructor para una homologación parcial, la producción mínima del coche base o de la variante puede reducirse en relación con el suministro al segundo constructor. Además, el reglamento confirma que la homologación de un coche tipo WRC27 es válida por un período de 10 años".

El reglamento estipula que la homologación solo podrá concederse una vez que un constructor se haya registrado oficialmente en el campeonato, y que un coche homologado debe disputar al menos el 50% de los eventos del WRC en su primer año, con un mínimo de dos coches por rally, aumentando a una participación completa en todos los eventos a partir del segundo año.