WRC Finlandia: Elfyn Evans queda fuera de la lucha por la victoria con Sébastien Ogier

Las esperanzas de Elfyn Evans en el Campeonato del Mundo de Rally sufrieron un revés tras quedar fuera de la lucha por la victoria con Sébastien Ogier en el Rally de Finlandia.

El líder del campeonato había estado persiguiendo al líder del rally, Ogier, reduciendo la diferencia de 16,3 s a 11,6 s al llegar a la última especial de la tanda matinal (SS14 Leustu), cuando se produjo el percance.

Evans calculó mal una curva a la izquierda hacia el final de la especial, lo que provocó que su GR Yaris diera varias vueltas de campana. El coche aterrizó sobre sus ruedas, pero cuando Evans intentó volver a la carretera, se salió a una zanja. Decenas de espectadores, entre ellos el padre de Evans, Gwyndaf, acudieron rápidamente en su ayuda y finalmente sacaron el coche del barro, pero perdió 1 minuto y 49,0 segundos respecto a los líderes.

Evans logró conducir el coche dañado de vuelta al área de servicio, donde Toyota se apresurará ahora a repararlo antes de las etapas de la tarde.

"Cerca del final de la etapa, donde los organizadores del habían colocado uno de esos bloques anticorte, había una zanja en el exterior. Lo teníamos anotado en las notas, pero creo que fui demasiado optimista y, al ser una zanja tan profunda, el coche dio una vuelta de campana y luego nos quedamos atascados", explicó Evans.

"No he pensado tan a largo plazo [en el campeonato]; lo único en lo que me centro es en intentar ver si podemos continuar tras el servicio. El coche ha sufrido menos daños de lo que esperaba tras haberme sentado en su interior. Ya veremos qué pasa".

El vuelco de Evans hizo caer al galés al quinto puesto de la general, a dos minutos del líder, mientras que le dio a Ogier una ventaja de 22,7 s sobre Sami Pajari, de Toyota. Oliver Solberg ha subido ahora al tercer puesto, a 1m01,5s.

"Ha sido una buena mañana y estoy muy contento con el bucle", declaró el " " Ogier a Motorsport.com. "Nos ceñimos a nuestro plan de no arriesgar al máximo, pero, por supuesto, seguíamos pilotando rápido. Sabíamos que Elfyn y Sami seguirían presionando; nos estaban alcanzando ligeramente y, luego, en la última especial, conseguimos la victoria de etapa y Elfyn cometió un error que nos ha dado más margen sobre el segundo clasificado. Podemos estar satisfechos con eso".

Tras enterarse del vuelco de Evans, Ogier se detuvo para ver si podía ayudar a su compañero de equipo y rival con las reparaciones necesarias.

"Si hubiera podido ayudar, lo habría hecho, ya que somos compañeros de equipo y siempre lo hacemos. Tenemos una gran relación y, por supuesto, competimos cuando nos ponemos el casco, pero después de eso estamos ahí para nuestro equipo y para apoyarnos mutuamente", añadió Ogier.

Evans no fue el único piloto que volcó en la etapa 14, ya que Martins Sesks, de M-Sport, que ocupaba la quinta posición, perdió el control de su Ford Puma, que dio varias vueltas de campana y acabó entre los árboles. Sesks y su copiloto, Renars Francis, se encontraban bien, pero es probable que el accidente suponga el final de su rally.

"Creo que ellos están bien, pero el coche no tanto", declaró a Motorsport.com el director del equipo M-Sport Ford, Rich Millener. "Aún es pronto para sacar conclusiones sobre lo ocurrido, pero, en definitiva, estaba luchando con Adrien Fourmaux por la posición y hay que darlo todo. Para Martins ha sido una buena experiencia participar en esa lucha y estará decepcionado y enfadado por haber cometido un error.

"Casi puedo garantizar que esto supondrá el final del rally para él, ya que no tiene ninguna ventaja real en reparar los daños para las dos etapas de mañana".

La retirada de Sesks le cedió el cuarto puesto a Fourrmaux, de Hyundai, que se había ido acercando poco a poco al piloto de M-Sport. Fourrmaux llegó al servicio con algo de dolor de espalda provocado por los fuertes impactos al aterrizar tras los saltos.

Takamoto Katsuta, de Toyota, comenzó la jornada en octava posición después de que ayer, bajo una intensa lluvia, el parabrisas empañado le costara al japonés dos minutos. Partiendo tercero en la carretera, por detrás de Thierry Neuville y del reaparecido Jon Armstrong, Katsuta remontó hasta la séptima posición, por delante de Josh McErlean, de M-Sport, en la primera especial del día, antes de llegar al servicio técnico en sexta posición.

Neuville, de Hyundai, se mantuvo octavo, mientras el campeón del mundo de 2024 se proponía remontar en la clasificación tras un error en la quinta etapa del viernes que dañó la parte delantera izquierda y le costó más de dos minutos. El belga logró reducir la diferencia con McErlean, séptimo clasificado, a 9,3 s.

El top 10 lo completaban el líder del WRC2, Robert Virves, y Jari-Matti Latvala, este último en su regreso puntual al volante de un coche Rally2.

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