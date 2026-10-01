Ford volverá al WRC como equipo de fábrica en 2028

Ford volverá al Campeonato Mundial de Rally como fabricante de pleno derecho en 2028 y se comprometerá a construir un coche completamente nuevo para disputar la campaña de 2029.

La marca del óvalo azul se asociará con su socio de larga trayectoria M-Sport, que gestionará el equipo oficial del WRC desde 2028 bajo la bandera de Ford Racing.

Aunque el regreso de Ford como fabricante de pleno derecho no llegará hasta 2028, la marca estará representada en el WRC el próximo año con M-Sport utilizando una versión mejorada del Ford Fiesta Rally2. M-Sport se ha comprometido anteriormente a desarrollar un kit de actualización para el coche que le permitirá competir junto a los nuevos coches WRC27 con especificación Rally1.

El Ford Fiesta Rally2 seguirá utilizándose en 2028 antes de la llegada de un coche completamente nuevo, construido conforme al nuevo reglamento técnico de 2027, para la temporada 2029.

El regreso del fabricante se anunció en la final de la temporada del WRC en Cerdeña. Supone que Ford asume un compromiso significativo con los rallies como parte de su cartera global de deportes de motor, que incluye programas en Fórmula 1, construyendo motores para Red Bull, un regreso al Campeonato Mundial de Resistencia en la categoría Hypercar el próximo año, además de sus esfuerzos en NASCAR y Supercars en Australia.

"Mientras celebramos 125 años de Ford Racing, nuestro legado de 50 años en el WRC destaca como uno de los que más nos enorgullecen por su conexión directa con los coches divertidos y emocionantes que surgieron de ello", dijo Mark Rushbrook, director global de Ford Racing. "No vemos la hora de volver a competir en rallies en 2028 y más allá."

Ford tiene una rica historia en los rallies, con su participación oficial en el WRC remontándose a la década de 1970, cuando logró su primer título de constructores en 1979. M-Sport gestionó anteriormente el programa oficial de Ford en el WRC desde 1997, ganando dos títulos de constructores en 2006-07, hasta que la marca retiró su apoyo oficial completo a finales de 2012.

Marcus Gronholm, Timo Rautiainen, Ford Focus WRC

M-Sport ha seguido compitiendo con maquinaria Ford desde entonces, recibiendo apoyo limitado del fabricante como operación semioficial en el WRC. El equipo también gestiona el programa oficial de rally-raid de Ford.

El regreso de Ford la verá medirse con el también gigante automotriz Toyota, que ya se ha comprometido con las nuevas reglas técnicas del WRC.

"La decisión de Ford de volver al Campeonato Mundial de Rally de la FIA como equipo oficial completo es una noticia fantástica", dijo el CEO de WRC Promoter, Eric Boullier. "La marca tiene una historia extraordinaria en los rallies y ha formado parte de algunos de los momentos más memorables del deporte.

"Más importante aún, este compromiso renovado con el WRC, como parte de su amplio programa global de deportes de motor, es una declaración contundente sobre la relevancia de los rallies para una de las principales marcas automotrices del mundo.

"Ver al WRC apoyar tanto sus ambiciones en competición como el desarrollo de futuros coches de carretera es especialmente emocionante. Estamos encantados de dar la bienvenida de nuevo a Ford como equipo oficial completo y esperamos con ilusión este nuevo capítulo juntos."

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, añadió: "El anuncio de hoy representa otro momento significativo para el Campeonato Mundial de Rally de la FIA. Con un nuevo promotor en marcha, tres constructores ya comprometidos con el nuevo reglamento técnico, y ahora Ford confirmando su regreso como fabricante oficial completo, hay un verdadero impulso detrás de la próxima era del campeonato."

"Ford es uno de los grandes nombres del automovilismo y su compromiso con los Campeonatos Mundiales de la FIA sigue creciendo.

"El fabricante regresó a la Fórmula 1 este año, compite al más alto nivel del Campeonato Mundial de Rally-Raid de la FIA, volverá a la categoría principal del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA en 2027, y desde 2028 volverá a competir como fabricante oficial en el WRC. Eso dará a Ford presencia en cuatro Campeonatos Mundiales de la FIA y demuestra la importancia que concede al automovilismo como plataforma global, y laboratorio, para su marca, productos y tecnologías."