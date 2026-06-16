Hankook revisa el compuesto para el debut en el difícil Rally de Grecia

Se espera que los equipos del World Rally Championship tengan a su disposición un neumático revisado para el Acropolis Rally Grecia de la próxima semana, que marca el inicio de siete rallies consecutivos sobre grava.

Tras recibir críticas sobre la durabilidad de su neumático de grava de compuesto duro después del Rally Portugal del mes pasado, Hankook ha realizado rápidamente revisiones en su neumático y se espera que el producto actualizado debute en Grecia la próxima semana.

Mejorar la durabilidad del neumático se ha convertido en un área clave en la que la firma coreana se ha centrado con su última especificación de los neumáticos de grava Dynapro de compuesto duro.

A pesar de afrontar un corto periodo de validación, los equipos del WRC han estado utilizando el neumático actualizado durante las pruebas previas al evento de la semana pasada. Este es el segundo neumático actualizado que Hankook ha introducido esta temporada después de estrenar un nuevo neumático de grava de compuesto blando antes del Safari Rally Kenya de este año en marzo.

Hankook ha arrojado ahora más luz sobre los detalles modificados del neumático duro en un intento de ofrecer un producto que resista mejor en los próximos rallies de grava calurosos y duros, comenzando con Grecia la próxima semana.

“En realidad, es un ajuste muy pequeño respecto a las especificaciones de Portugal de Hankook, así que es más bien una evolución que un neumático nuevo”, dijo el representante de Hankook en el WRC, Steven Cho.

Hankook tyres Photo by: Toyota Racing

“El compuesto, la construcción y el perfil no han cambiado. Hemos hecho un pequeño ajuste en el grosor de la banda de rodadura y, a pesar de que el cambio es relativamente modesto, hemos visto una mejora significativa en el rendimiento general y la consistencia”.

Los tramos de grava calurosos y duros de Grecia resultarán ser una prueba ideal para el nuevo compuesto, que probablemente será un tema clave de conversación.

Hyundai ha señalado el regreso a la grava como una oportunidad para plantarle cara a la fuerza dominante del campeonato, Toyota, y el fabricante surcoreano ha saboreado la victoria en Grecia en tres de las últimas cuatro visitas del WRC.

"Deberíamos tener una buena posición de salida si el clima nos acompaña ese fin de semana”, dijo a Motorsport.com el ganador del Acropolis de 2024, Thierry Neuville, antes de la prueba previa al evento de la semana pasada.

"En general, es un rally en el que Hyundai ha tenido éxito en el pasado. Los rallies de grava duros con mucho agarre son donde somos fuertes. Todavía hay algunas incógnitas porque hay neumáticos nuevos que Hankook va a traer, así que hay un par de signos de interrogación."