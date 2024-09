Hyundai aún no ha tomado una decisión sobre su futuro a largo plazo en el WRC

Cyril Abiteboul, director del equipo, insiste en que aún no se ha tomado una decisión sobre el futuro de Hyundai en el Campeonato del Mundo de Rallyes más allá de 2025.

La confirmación de que el piloto Thierry Neuville ha firmado un nuevo contrato de un año para 2025 ha alimentado las especulaciones sobre la posibilidad de que la marca coreana abandone su programa de trabajo en el WRC en 2026.

Se cree que Hyundai se está preparando para entrar en el Campeonato del Mundo de Resistencia en 2026, lo que ha puesto en duda su futuro a largo plazo en el WRC. Esto ha suscitado el debate de que la marca podría abandonar el WRC por completo o seguir participando en la categoría con su operación de rally subcontratada a un equipo privado para el último año del actual reglamento Rally1.

Abiteboul ha evitado hasta ahora comprometer a Hyundai con un programa de fábrica del WRC en 2026 cuando Autosport le ha preguntado. El ex jefe de Renault en la Fórmula 1 ha señalado que la noticia del contrato de Neuville no significa necesariamente que sea un acuerdo de un año y que la decisión sobre el futuro del fabricante de coches en el WRC aún no se ha tomado.

Neuville también eludió el hecho de que su nuevo acuerdo podría ser más largo que 2025, pero también declaró que el futuro del equipo Hyundai WRC más allá de 2025 aún no se ha finalizado.

"2025 es lo que podemos confirmar ahora. No significa que no sea parte de un contrato a más largo plazo [para Thierry], pero 2025 es lo que podemos escribir", dijo Abiteboul a Autosport.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Foto de: Romain Thuillier / Hyundai Motorsport

"La realidad, en primer lugar, es que es un contrato a más largo plazo con Thierry que tiene un mecanismo de opción y la realidad es que también tenemos que entender hacia dónde vamos.

"Hace unos meses nosotros [el WRC] íbamos por no híbrido Rally1 menos, Rally2 más y ahora no sabemos realmente una serie de cosas para el año que viene. Hablamos de que el año que viene se introducirán medidas de reducción de costes, de cambios en algunos reglamentos deportivos y en algunos formatos de fin de semana.

"Ahora mismo estamos en el deporte y comprometidos a ganar el deporte y estamos explotando la capacidad de comodín [de homologación] de la mejor manera posible [para mejorar el coche i20 N Rally1 para 2025] y si lo hacemos francamente no querríamos hacerlo por un año.

Nuestro objetivo es estar aquí durante muchos años y tenemos un contrato con Thierry que lo contempla, pero lo que podemos confirmar aquí y ahora es que la asociación entre Hyundai y Thierry se prolongará hasta 2025".

Y añadió: "La decisión [sobre el futuro de Hyundai en el WRC en 2026] no está tomada y hablaremos de 2026 a su debido tiempo. Ahora no es el momento, ahora es el momento de centrarse en 2024 y 2025, y necesitamos una serie de cosas para que nuestros planes se formalicen para 2026."

Se ha sugerido que Hyundai no querría seguir comercializando el i20 N en 2026, dado que el coche de calle se ha dejado de fabricar. Abiteboul dice que esto sólo sería un factor para el fabricante en 2027, cuando el WRC proponga su nuevo reglamento Rally1.

"Se convertirá en un factor para 2027, sabemos que el i20 N ya está descatalogado, así que podríamos haberlo dejado a finales de este año", añadió.

"Para 2027, seguro que necesitamos saber primero la dirección del deporte y también lo que eso significa para nuestra propia estrategia interna en términos de producto".

"Es demasiado pronto para hablar de esto, pero se va en la dirección correcta en relación con eso. No tengo mandato para hablar del producto de Hyundai, pero esa es también una de las razones por las que no podemos hacer una declaración sobre el futuro, porque necesitamos tener claro nuestro propio producto, pero no es un factor para 2026".