Hyundai espera manejar la relación Neuville y Tanak en el WRC 2024

Hyundai ha anunciado que el campeón del mundo de 2019, Tanak, se reincorporará a la escuadra coreana para la campaña de 2024, en la que el estonio se reencontrará con el cinco veces subcampeón del título del WRC. Ambos fueron compañeros de equipo en Hyundai entre 2020 y 2022.

Tras la salida de Tanak de Hyundai a finales de 2022, Abiteboul dejó claro tras asumir el cargo de director del equipo para 2023 que Neuville sería el piloto número uno de Hyundai. Como resultado, Hyundai ha empleado a menudo órdenes de equipo para favorecer al belga, especialmente en Suecia y Cerdeña.

Cuando se le preguntó sobre cómo funcionará el sistema de jerarquía de pilotos el próximo año, Abiteboul dijo que era "demasiado pronto" para hacer una llamada, pero admitió que será "diferente" con dos contendientes al título en sus filas.

"Creo que es demasiado pronto para hablar del objetivo del año que viene", dijo Abiteboul a Motorsport.com

"Creo que en el automovilismo el objetivo es relativo a lo que está pasando en el otro lado y a cómo es la competición".

"Creo que somos los primeros en anunciar nuestros planes para el año que viene, al menos para dos coches, y nos tomaremos un poco de tiempo para trabajar en el tercer coche y posiblemente en el cuarto.

"Pero antes de decir lo que queremos conseguir el año que viene quiero ver cómo está la competición, pero seguro que la prioridad tendrá que ser un poco diferente cuando tienes dos ganadores de rallies y dos aspirantes al título en tu cuadra.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Fotografía de: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

"Sí, seguro [será un reto gestionar a los dos pilotos] pero siento que la organización está preparada para ello. Pero no creo que estuvieran preparados para ello este año.

"Pero después de este año de aprendizaje, estoy bastante seguro de que todos podemos manejarlo con una buena ejecución. Pero tan pronto como tengamos una comprensión clara del entorno competitivo y estableceremos un objetivo claro para el equipo y los pilotos, así como un código de conducta claro para el próximo año."

Sin embargo, Abiteboul está entusiasmado con la perspectiva de que Tanak y Neuville saquen lo mejor de sí mismos el año que viene, lo que espera que empuje al equipo en su batalla con Toyota.

"Lo hicieron [sacar lo mejor el uno del otro] el año pasado. El equipo consiguió cinco victorias con un coche, y yo no estaba allí, pero me han dicho que no era realmente competitivo y fiable, así que creo que dice algo.

"Sólo hemos conseguido una victoria en lo que va de año, así que no vamos a hacer lo mismo en cuanto a número de victorias. Creo que el coche es un poco más competitivo y fiable que el año pasado.