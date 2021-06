Hyundai promete respuestas a la "inaceptable" fiabilidad en el WRC

La marca coreana parecía estar en camino de ganar el Rally Safari de este fin de semana cuando Thierry Neuville dominó en los duros tramos de Kenia antes de que su amortiguador trasero derecho explotara a cuatro especiales del final.

Es el tercer evento consecutivo en el que las debilidades de la suspensión han resultado costosas para el equipo. Ott Tanak estuvo liderando cómodamente en los rallies anteriores de Portugal y Cerdeña antes de que sendos fallos de suspensión provocaran sus abandonos.

El director del equipo, Andrea Adamo, ha confirmado que los Hyundai i20 WRC utilizan componentes de suspensión testados, pero tras el tercer fallo consecutivo, ha admitido que su equipo "está haciendo algo mal" y que necesita encontrar una solución.

Aunque Tanak se quedó sin una nueva victoria, sí que consiguió un podio para el equipo en Kenia, terminando la prueba en tercera posición por detrás del dúo de Toyota, Sébastien Ogier y Takamoto Katsuta.

"No podemos estar contentos. Es el tercer rally consecutivo en el que tenemos problemas, así que no se puede considerar mala suerte", dijo Adamo. "No hay excusas, simplemente no debería ocurrir. Tenemos que entender lo que está pasando".

"Tenemos las mismas piezas que utilizamos el año pasado, en pruebas como Turquía y Cerdeña; hemos mejorado el rendimiento, pero nos falta fiabilidad, y tenemos que entender por qué. Es simplemente inaceptable".

"No busco excusas y esas cosas no deberían ocurrir. Sin pánico, tenemos que entender lo que estamos haciendo mal".

"Tenemos las mismas piezas que usamos el año pasado, algunas otras de 2017, el rendimiento [del coche] se ha incrementado, tal vez el estrés es diferente, no sé, no soy ingeniero. Tenemos que encontrar soluciones".

Aunque se mostró destrozado por no haber conseguido la victoria en el Rally Safari, Neuville sigue confiando en el equipo Hyundai y tiene la esperanza de que surja una solución.

El belga había conducido magníficamente durante los cuatro días en Kenia, acumulando una ventaja de 57,4 segundos antes de que aconteciera el drama.

"Desgraciadamente, es una gran decepción, no solo para mí, sino para todos, y es un momento difícil para el equipo, que se mantiene unido después de tres rallies seguidos retirándonos con daños en la suspensión mientras éramos líderes", dijo Neuville, que está a 56 puntos del líder del campeonato, Ogier.

"Es difícil, pero tengo que seguir con el equipo. Todos estamos luchando duro y definitivamente vamos a tratar de encontrar alguna solución a ese problema y pelear más duro hasta el final del año. Me he sentido cómodo en el coche y todo ha funcionado bien".

"Fue una gran sorpresa esta mañana cuando el amortiguador falló. Sabíamos que iba a ser una prueba dura y creo que estábamos preparados para ello y hemos hecho el trabajo que todo el mundo estaba haciendo. La motivación está ahí, pero falta la suerte y estoy seguro de que todos vamos a volver más fuertes y a tener muchas más alegrías de cara al final de la temporada".