El jefe de Hyundai tiene a Solberg como opción para 2022

Oliver Solberg hizo su debut en la máxima categoría del WRC con el equipo en el Rally Ártico de Finlandia de este año en febrero, donde terminó séptimo, antes de completar su regreso al WRC en el Rally Safari de junio, que terminó con un abandono prematuro.

El hijo de 19 años del campeón del WRC de 2003, Petter Solberg, ha estado compaginando sus rallies en la máxima categoría del Mundial con una temporada en el WRC2 con Hyundai y está muy bien valorado por el equipo oficial.

Hyundai ya se ha asegurado la renovación de los contactos con sus pilotos estrella Thierry Neuville y Ott Tanak para el próximo año, pero el plan para su tercera unidad aún está por resolver.

Esta temporada el coche ha sido compartido por Dani Sordo y Craig Breen, el primero aún no ha asegurado su futuro en el WRC, aunque la opción de renovar con Hyundai a tiempo parcial como estos últimos años parece ser la más factible. Mientras, al segundo se la ha vinculado con un desembarco en M-Sport Ford para el próximo año.

Adamo confirmó a Motorsport.com que Solberg tiene un contrato con Hyundai para la próxima temporada, pero se mostró cauto cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que el joven piloto se incorpore a su alineación del WRC.

"Tiene un contrato con Hyundai Motorsport para el próximo año, así que ya veremos lo que hace", dijo Adamo.

Tras insistirle sobre la posibilidad de que Solberg entre en los planes del equipo, el jefe de Hyundai reveló que ya ha tomado una decisión sobre el futuro de su joven promesa.

"Ya he tomado una decisión. He dicho que he tomado una decisión, no que vaya a compartir esa decisión", añadió Adamo.

Oliver Solberg, Hyundai Motorsport Photo by: McKlein / Motorsport Images

Adamo no se pronunció sobre el futuro de Breen tras las crecientes especulaciones sobre la posibilidad de que el irlandés, que consiguió un segundo puesto en Estonia y Bélgica, se marche a M-Sport.

Al preguntarle por el futuro del piloto y su posible fichaje por M-Sport, Adamo dijo: "Pregúntale a Malcolm [Wilson, jefe de M-Sport Ford]".

Solberg dijo a Motorsport.com antes del Rally Ypres del mes pasado que aún no conoce sus planes para 2022, pero se mostró esperanzado de que pueda haber una oportunidad para que dé el salto al equipo del WRC.

"Todavía estamos a mediados de 2021, así que es muy pronto. Estaría bien tener un plan en breves y tener algo de calma con todo ello y estaría bien tenerlo cuanto antes", dijo Solberg.

"Seguro que es muy pronto, todavía se está planificando todo, se está hablando y discutiendo. Aún queda un largo camino por recorrer".

"Eso espero", añadió, cuando se le preguntó si podría haber una posibilidad de dar el paso al WRC el próximo año.

"No lo sé, ya veremos, habrá que preguntarle al jefe a ver qué opina. Ha sido un buen año con muchos aspectos positivos y seguro que también hay mucho que aprender. Estoy en la etapa de mi carrera en la que hay una gran curva de aprendizaje, pero creo que ellos [Hyundai] ven lo positivo de esto, y está yendo bien y están muy contentos con todo. Eso espero".