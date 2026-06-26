¿Juego sucio en el WRC? FIA investiga cómo una roca rompió el parabrisas de un coche

La FIA y los organizadores del Rally de Gracia han abierto una investigación para entender cómo una roca golpeó y rompió el parabrisas del aspirante al podio de WRC2 Alejandro Cachon.

El aspirante al podio de WRC2 Cachon pilotaba su Toyota GR Yaris Rally2 en el tramo siete (Thiva), la última especial de la jornada del viernes en la prueba del World Rally Championship, cuando una roca golpeó el parabrisas y provocó que se rompiera en el lado del copiloto.

La roca pareció venir desde el lateral del tramo durante una sección recta de la etapa de grava.

“Espero que no, pero parece que alguien lanzó algo, porque fue en medio de una recta, así que no sé, fue un susto”, dijo Cachon durante una entrevista al final del tramo.

Cachon expresó más tarde su disgusto por la situación en las redes sociales (arriba): “Estamos en tercer lugar en WRC2, pero el día podría haber terminado muy mal.

“Todo el equipo trabaja muy duro y [copiloto] Borja Rozada y yo damos lo mejor de nosotros para que alguien arruine así el trabajo de tanta gente.

“Espero que, si esto no fue accidental, no vuelvas a pisar otro tramo.”

En respuesta al incidente, la FIA y los organizadores del Acropolis Rally han abierto una investigación para determinar la causa del parabrisas roto de Cachon.

“Durante el Tramo Especial 7 (Thiva) del EKO Acropolis Rally, el coche n.º 24 sufrió la rotura del parabrisas tras ser golpeado por una roca a lo largo del recorrido del tramo", decía el comunicado de la FIA.

“La FIA y el organizador del evento están investigando actualmente la causa del incidente.”

El parabrisas roto no impidió que Cachon marcara el mejor tiempo de WRC2 en el tramo, al terminar el viernes tercero de su categoría, a 31.4 s del líder de WRC2 Andreas Mikkelsen.