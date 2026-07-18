Kalle Rovanpera visita al Rally de Estonia mientras prepara su vuelta a la competición

Kalle Rovanpera afirma que está "volviendo poco a poco a la normalidad" tras haber sido declarado apto para reanudar su carrera en el mundo del automovilismo, después de que un problema médico frenara sus planes de competir en circuitos este año.

El dos veces campeón del mundo de rallies regresó al Campeonato del Mundo de Rallyes con una visita relámpago al Rally de Estonia el viernes. Rovanpera se encontraba de paso por Tartu, la ciudad sede del rally, y decidió asistir a la salida ceremonial del jueves por la noche antes de presenciar el shakedown del viernes.

Es la primera vez que Rovanpera asiste a una prueba del WRC desde la final de la temporada del año pasado, el Rally de Arabia Saudita, que supuso la última prueba de su carrera en el WRC en un futuro previsible tras anunciar el año pasado sus planes de dar el salto a las carreras de circuito a partir de 2026.

El Rally de Estonia está considerado como una de sus pruebas favoritas , ya que en él consiguió su primera victoria en el WRC en 2021, lo que lo convirtió en el ganador absoluto más joven de la historia del campeonato. El finlandés siguió cosechando victorias en esta prueba durante las temporadas en las que se proclamó campeón, en 2022 y 2023; en esta última, logró una racha de 13 victorias de etapa consecutivas.

Aunque un problema de salud obligó al piloto de 25 años a posponer sus planes de disputar la temporada de este año de la Super Fórmula en Japón, Rovanpera ha seguido de cerca el WRC este año y ha actuado como mentor de su buen amigo y antiguo compañero de equipo en Toyota, Takamoto Katsuta.

"Estábamos de paso y decidí venir a ver la prueba de puesta a punto. En realidad no tenía previsto venir aquí, pero me alegra ver a los chicos", declaró Rovanpera a WRC.com.

Kalle Rovanpera Foto: Masahide Kamio

"Es, básicamente, la primera vez que asisto a cualquier evento este año. Es bastante interesante y, obviamente, me alegra ver a todo el equipo; además, los rallies siempre son interesantes".

Toyota anunció el mes pasado que Rovanpera había reanudado el entrenamiento físico y que ahora está en condiciones de planificar un "regreso gradual a la conducción". El objetivo es volver a la competición en 2027. El mes pasado, Rovanpera volvió a ponerse al volante de su Toyota GR Supra de drift.

"Obviamente, ahora me han dado el alta para volver a conducir, lo cual es estupendo, y poco a poco voy recuperando el ritmo. No sé cuáles son los próximos planes, pero seguro que serán algo interesante", añadió.

"El invierno ha sido ajetreado y hemos conducido mucho y hecho muchas cosas interesantes, pero fue una pena que acabara como acabó; bueno, ya veremos qué nos depara el futuro".