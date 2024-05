Katsuta lidera para Toyota en el inicio del viernes en el Rally de Portugal

Katsuta, que salía sexto en la ruta, mostró un ritmo fuerte y constante a lo largo de las cuatro etapas del viernes por la mañana en Porgual para tomar una ventaja de 2,9s sobre Neuville en la zona de montaje de neumáticos del mediodía.

El vigente campeón del mundo, Kalle Rovanpera, se las arregló para conducir un inestable Toyota y se colocó tercero, a 3.3s, por delante de Ott Tanak de Hyundai (+4.1) y de Sébastien Ogier de Toyota (+7.5s), que también tuvieron problemas de confianza al volante.

Dani Sordo consiguió dos victorias de etapa para mantenerse sexto (+9.1s) por delante de Adrien Fourmaux de M-Sport, el aspirante al título Elfyn Evans (+17.5s), Gregoire Munster (+1m26.5s} y el corredor de WRC2 Oliver Solberg, que completó el top 10, (+1m40.7s).

Las tripulaciones fueron recibidas por condiciones mucho más húmedas de lo esperado para la etapa de apertura del día (Mortagua, 18,15 km), que jugó a favor de los primeros pilotos en el orden de salida.

Neuville marcó el ritmo con un tiempo de referencia que se mantuvo hasta que Katsuta realizó una impresionante carrera para superar al belga por 1,2s y ganar la etapa, lo que supuso una sorpresa para el piloto de Toyota.

"Para ser sincero, tenía malas sensaciones en el coche, así que no esperaba que fuera bien. Tengo que cambiar un poco mi estilo y ha habido algunas sorpresas en la etapa", ha dicho Katsuta, que se ha colocado segundo en la general en ese momento, a 0,8s del líder del rally, Neuville.

Tanak se hizo con el tercer mejor tiempo, a 2.1s y 0.9s más lento que Neuville. Sin embargo, el estonio no estaba contento al volante de su i20 N.

Foto: Toyota Racing

"Me cuesta trabajar en el coche, pero lo intentaré. No es un buen momento, estamos perdiendo. No hay nada positivo", dijo Tanak.

Evans también tuvo problemas de confianza con el tren delantero de su Toyota en su camino hacia el final de la etapa, a 3.9s de la cabeza.

Fourmaux, de M-Sport, que apostó por llevarse sólo un repuesto, y Rovanpera, el favorito del rally, marcaron un tiempo idéntico al ceder 5.7s.

Ogier, que competía en su primera prueba de tierra desde el Rally de Acrópolis el año pasado, admitió que "no estaba realmente en ello", ya que el francés sólo pudo marcar el séptimo mejor tiempo, por delante de Sordo, de Hyundai.

La etapa se vio interrumpida por los vuelcos de los pilotos del WRC2 Pepe López y Yuki Yamamoto.

El efecto de limpieza de la carretera entró en vigor en la etapa 3 (Lousa,12,28km), que fue mucho más seca y técnica que la prueba anterior.

Sordo se enfrentó a las mejores condiciones de la carretera y, combinado con una impresionante conducción, el español iluminó las pantallas de cronometraje con un tiempo 3,2s más rápido que Rovanpera, lo que le bastó para ganar la etapa.

"La primera etapa ha sido muy mala para mí, era cuestión de remontar o quedarme en casa", declaró Sordo.

Rovanpera seguía luchando con su GR Yaris y ya se centraba en buscar mejoras para el bucle de la tarde.

Tanak consiguió llevar su i20N a la tercera posición pese a sentir los efectos de la limpieza de la carretera, superando a Katsuta por 0,6s. Katsuta reveló al final de la etapa que cometió un error al principio de la prueba que le hizo perder tiempo, pero no le impidió hacerse con el liderato de la general.

Evans ha sacado más partido de la parte delantera de su coche y ha hecho bien en perder sólo 5,4s teniendo en cuenta su posición en el orden de salida. Fue más rápido que Ogier (+7.0s) y que su rival por el título Neuville, que se enfrentó a las condiciones más duras.

Animado por su victoria de etapa, Sordo volvió a rendir en la cuarta etapa (Gois, 14,30 km). El piloto de Hyundai logró superar a Rovanpera por segunda prueba consecutiva, esta vez por 1.8s para adjudicarse la victoria de etapa y ascender al quinto puesto de la general.

"Puedo hacer estas dos etapas todo el día. Estoy contento con el coche, sinceramente en la primera etapa fui yo", dijo Sordo. "El coche va genial, tengo buenas sensaciones. Me quito el sombrero ante los chicos de Hyundai".

Rovanpera pudo colocarse tercero en la general por delante de Neuville, pero seguía perplejo por su ritmo, declarando: "Ha ido mejor en estas condiciones, no sé por qué pero teníamos problemas con el equilibrio del coche. Había bastante subviraje".

No fue el único piloto de Toyota que sufrió, ya que Evans informó de problemas al intentar girar su coche, mientras que Ogier dijo que su coche era "demasiado perezoso". Los dos hicieron tiempos suficientes para ser octavo y cuarto respectivamente. La pérdida de tiempo de Evans (8.6s) ha hecho caer al galés tres posiciones hasta la octava plaza de la general.

En comparación, Neuville, que salió primero por delante de Evans, fue 2.4s más rápido que su rival a pesar del desgaste de los neumáticos.

Foto de: Austral / Hyundai Motorsport

Al frente del pelotón, Katsuta fue 0,4s más rápido que Tanak, lo que elevó su ventaja en el rally a 1,9s.

La última etapa del bucle fue testigo de una actuación inspirada de Neuville, que optó por montar cuatro neumáticos blandos en unas condiciones de calor sofocante. Una carrera comprometida le permitió ganar la etapa, 2,2s más rápido que Rovanpera, lo que llevó al belga de la cuarta a la segunda posición de la general.

Katsuta mantuvo el liderato del rally con un tiempo 0.1s más lento, mientras que Ogier realizó una actuación admirable sin el sistema de intercomunicación y sólo perdió 3.0s. La racha de Sordo se vio frenada por un problema con el sistema híbrido que le hizo perder una posición, después de haber conseguido el sexto mejor tiempo por detrás de su compañero de equipo Tanak. Evans, cuyos problemas de manejo continuaron, cedió otros 7.3s.

Las tripulaciones pasarán por una zona de montaje de neumáticos antes de repetir las cuatro etapas esta tarde.