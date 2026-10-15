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El kit car del Fiesta WRC 2027 de M-Sport se deja ver

Un primer vistazo a los totalmente nuevos coches kit Rally2 que participarán en el Campeonato Mundial de Rally de 2027

Tom Howard

Publicado: 15 oct 2026, 21:50

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M-Sport ha ofrecido un primer vistazo a un vehículo Rally2 equipado con un kit de mejora, el cual podrá competir en la categoría reina del Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC) el próximo año.

A principios de este año, la FIA anunció sus planes de introducir un concepto que permitirá a los fabricantes de vehículos Rally2 homologar un kit de actualización —con un coste de 7.500 euros—, diseñado para ofrecer una "mayor paridad aerodinámica" entre los coches Rally2 y los nuevos vehículos WRC27, que conformarán la categoría principal del WRC a partir del año que viene. Los WRC27 y los vehículos Rally2 con este kit se rigen por reglamentos técnicos distintos, aunque se espera que ofrezcan niveles de rendimiento similares.

El kit incluye nuevos guardabarros delanteros homologados, un parachoques delantero y un elemento aerodinámico trasero; además, el vehículo verá reducido su peso mínimo actual en 10 kg. Asimismo, se ha confirmado recientemente que el coche utilizará un restrictor de turbo de 33 mm.

M-Sport es el primer equipo que se ha comprometido a desarrollar un kit para actualizar su Ford Fiesta Rally2. Esta semana, la escudería está llevando a cabo una serie de pruebas de una semana de duración sobre asfalto, en España, con su modelo revisado para 2027.

Han aparecido en internet imágenes y vídeos de los ensayos en los que se observa un Ford Fiesta Rally2 totalmente blanco, que presenta cambios claramente visibles en el parachoques delantero y en el alerón trasero. El expiloto del WRC, Matthew Wilson, estuvo al volante durante la sesión de pruebas del martes.

M-Sport tiene previsto alinear tres vehículos Rally2 equipados con este kit durante la próxima temporada, que contará con un calendario ampliado a 15 pruebas. El equipo acaba de anunciar una nueva colaboración oficial con Ford que comenzará formalmente en 2028; no obstante, la marca del "óvalo azul" incrementará su apoyo a M-Sport ya desde el próximo año.

Como se ha informado anteriormente, M-Sport aún no ha confirmado su alineación de pilotos para el próximo año.

"No ha habido conversaciones ni se ha tomado ninguna decisión [sobre los pilotos]. Hasta ahora, nuestra selección de pilotos se ha basado en personas que consideramos con el talento suficiente para tener la oportunidad de desarrollarse. Necesitaban aportar cierto respaldo. Ahora nos encontramos en una situación algo distinta, pero eso no significa que vayamos a precipitarnos para cambiarlo todo de la noche a la mañana", señaló el director del equipo, Richard Millener, al ser consultado sobre las opciones de pilotos para 2027 durante la última prueba de la temporada del WRC, celebrada en Cerdeña.

"El objetivo es ganar en 2029 con el nuevo coche. Tenemos dos años para situarnos en una buena posición. Buscamos personas que encajen en nuestra estructura y en el ambiente del equipo, y que ayuden a construir el conjunto a su alrededor; pero que, al mismo tiempo, contribuyan a lograr lo que Ford espera".

"Todavía necesitamos desarrollar jóvenes talentos, pero también debemos contar con una visión muy sólida y centrarnos en ganar. Eso implica que, tal vez, debamos modificar ligeramente nuestra forma de hacer las cosas".

Lee también:

“We also need to think about people for the long term. This is already a multi-year program, and if we get it right and if it works, and Ford Europe's plan engages well, then there is endless potential. So we need to think about this properly in a clever way. We will take our time.”

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