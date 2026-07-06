Lancia descarta la posibilidad de un kit Rally2 para competir contra los WRC27

A pesar del reciente anuncio de la FIA sobre la posibilidad de que los fabricantes que compiten en Rally2 desarrollen un kit de mejora para medirse con los WRC27 el año que viene, no hay una gran demanda para adoptar esta solución. En Lancia, que este año ha estrenado con éxito en competición su Ypsilon Rally2, se está estudiando la hipótesis, pero no parece que se vaya a dar luz verde para seguir ese camino.

"Es una situación difícil", confiesa a Motorsport.com Luca Martello, nuevo director de Lancia Corse. "Básicamente hay dos problemas principales. El primero es el calendario. El reglamento se ha publicado muy tarde, por lo que el margen de desarrollo es extremadamente corto, aunque técnicamente sigue siendo posible".

"El segundo problema es el presupuesto. El reglamento exige que cualquier fabricante que desarrolle el kit se comprometa a participar durante toda la temporada 2027 con dos coches. Esto supone una inversión económica significativa. Aún no hemos tomado una decisión definitiva, pero si nada cambia, nos resultará muy difícil desarrollar el kit".

Nacido en 1991, el ingeniero italiano Luca Martello asumió el mando de las actividades deportivas de Lancia hace apenas un mes, en el marco de una reorganización dentro del grupo Stellantis. Ya ha podido analizar la problemática del kit Rally2 del WRC, pero espera una hipotética señal de la FIA para revisar la postura de Lancia.

Al preguntársele si tiene esperanzas de reabrir las conversaciones sobre el tema con la FIA, responde afirmativamente. "Creo que es una cuestión que la FIA ya está estudiando", añade. "Estamos a la espera de ver si surgen nuevas oportunidades".

Lancia ha protagonizado este año un exitoso regreso a Rally2. Foto de: Massimo Bettiol - Getty Images

A corto plazo, la estabilidad parece ser lo más importante en lo que respecta al joven programa de competición de Lancia, cuyo futuro, a priori, no se vería amenazado por los cambios organizativos.

"Por el momento, todos nuestros programas se mantienen sin cambios", asegura Luca Martello. "Es cierto que la reorganización aún está en marcha y que no se han concretado todos los detalles, por lo que podría haber nuevas oportunidades en los próximos meses. Aún estamos a la espera de tener una visión global más clara de la situación, pero, por el momento, todo ha quedado confirmado".

"No disponemos del mismo presupuesto que algunos grandes fabricantes. Nuestra actividad se basa en la competición para clientes. Tenemos que generar ingresos gracias a los coches que vendemos".

Pase lo que pase, Lancia desmiente las especulaciones que sugieren que el Ypsilon sería una versión actualizada del Citroën C3 Rally2.

"Eso no es cierto", responde Luca Martello. "El coche es totalmente nuevo. Hemos rediseñado la aerodinámica de principio a fin y, sobre todo, hemos aprovechado la nueva homologación para introducir mejoras en todos aquellos aspectos en los que considerábamos que la plataforma anterior podía rendir más".

"La electrónica es totalmente nueva, los amortiguadores son nuevos, hemos revisado numerosos elementos del motor y la aerodinámica es completamente diferente. Por lo tanto, en muchos aspectos, se trata de un coche de rally totalmente nuevo".

Entrevista realizada por Giacomo Rauli