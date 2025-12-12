Lancia revela su alineación de pilotos para su regreso al WRC en 2026

La marca italiana que ganó un récord de 10 títulos de constructores en el WRC nombró a Yohan Rossel y Nikolay Gryazin como sus pilotos para su retorno, con el cual el fabricante competirá en la segunda categoría, el campeonato WRC2.

Rossel y Gryazin conducirán el nuevo Ypsilon HF Integrale Rally2 de Lancia, preparado por PH Sport, que encabezará el programa de WRC de Stellantis Motorsport, tomando el relevo del Citroën C3 Rally2.

Lancia ya se ha fijado el ambicioso objetivo de desafiar a Skoda, Toyota y Ford por las victorias, con la directiva afirmando su deseo de "que uno de sus pilotos se lleve el título de WRC2" en su primera temporada con el Ypsilon.

Su alineación de pilotos respalda esta ambición, ya que Rossel y Gryazin son habituales aspirantes al título en WRC2. Rossel terminó subcampeón en la lucha por el título detrás de Oliver Solberg este año y ha finalizado dentro de los cuatro primeros en cada una de sus últimas cuatro campañas en la segunda categoría, además de contar con ocho victorias en WRC2 al volante de un C3 Rally2.

Yohan Rossel pasará de Citroën a Lancia en 2026 Photo by: Red Bull Content Pool

"Descubrir la trayectoria de Lancia y escuchar a Miki Biasion [campeón del WRC pilotando para Lancia en 1988 y 1989], quien compara a Lancia con Ferrari, te hace entender al instante que es una marca que impone respeto", dijo Rossel.

"Por lo tanto, estoy muy orgulloso de unirme a Lancia con la misma motivación que tenía al inicio de mi carrera. Este nuevo capítulo dará un verdadero impulso a mi carrera: un nuevo fabricante, grandes ambiciones y el deseo de ir aún más lejos con el proyecto… para ganar."

De igual forma, Gryazin ha demostrado su capacidad en WRC2 al terminar tercero en el campeonato en las dos últimas temporadas. El piloto de 28 años logró tres victorias pilotando un Citroën C3 en 2024 antes de volver a la maquinaria de Skoda esta temporada.

"Lancia tiene una historia icónica en los rallies, y es un enorme honor para mí formar parte de esta historia. Con el equipo compartimos las mismas ambiciones: luchar al frente, mejorar cada día y devolver este nombre legendario al lugar que le corresponde", dijo Gryazin.

"Estoy muy motivado para el trabajo que viene por delante, desde el primer test hasta el último tramo de la temporada. Quiero agradecer al Team Lancia Corse HF por su confianza, así como a mis socios y aficionados por su apoyo continuo."

Lancia ya ha confirmado planes para disputar un mínimo de ocho pruebas del WRC en 2026, comenzando su programa en el inicio de temporada del mes que viene en Montecarlo.

