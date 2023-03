VIDEO: Lappi pierde el liderato por incendio en México y provoca bandera roja

Cargar reproductor de audio

El piloto de Hyundai perdió el control de su i20 N a los 10 kilómetros de la prueba de Ibarrilla y se estrelló contra un banco de tierra y después contra un poste de luz. La fuerza del impacto hizo que el coche diera la vuelta antes de chocar por detrás contra un poste de luz y detenerse en la carretera.

Lappi y su copiloto Janne Ferm salieron ilesos del i20 N, que sufrió graves daños, antes de que empezara a salir humo de la parte delantera del coche al declararse un pequeño incendio.

La etapa se detuvo rápidamente bajo bandera roja mientras Lappi y Ferm intentaban apagar el fuego.

El líder del WRC2, Gus Greensmith, fue el primero en llegar al lugar del accidente. Él y su copiloto Jonas Andersson cogieron el extintor de su Skoda Fabia Toksport para ayudar a apagar el fuego.

El accidente se produjo cuando Lappi disfrutaba de una ventaja de 5,3 segundos sobre Sébastien Ogier, de Toyota, tras declarar que su actuación del viernes había sido uno de los mejores días de su carrera en el WRC.

El accidente significa que Ogier ha heredado el liderato del Rally de México, que ahora es de 27,3s sobre su compañero de equipo Elfyn Evans.

Al conocer la noticia del accidente de Lappi, Ogier dijo: "Es una pena. Siempre disfruto de la lucha y ayer estaba teniendo una velocidad increíble, así que es una gran pena".

Lappi fue el último coche del Rally1 en entrar en la etapa 11, que ganó Ogier como consecuencia del accidente. Ogier fue 2,5s más rápido que Evans, con Thierry Neuville de Hyundai tercero, a 4,4s.

Ott Tanak, de M-Sport, marcó el cuarto mejor tiempo después de informar de que los problemas que afectaron a su M-Sport Ford Puma el viernes se habían resuelto, aunque el estonio seguía luchando por el ritmo.

"Parece que el problema de ayer por la tarde se ha solucionado, pero de momento no puedo pilotar rápido", dijo Tanak, que perdió 12 minutos por un fallo en el turbo el viernes por la mañana. "No me funciona y me está costando mucho, pero bueno, intentaremos aprender".

El abandono de Lappi ha aupado a Neuville a la tercera posición de la general, con el campeón del mundo Kalle Rovanpera cuarto.