Lappi ve pocas diferencias entre Toyota y Hyundai

El finlandés probó el Hyundai i20 N por primera vez este mes tras su sonado cambio de equipo al abandonar Toyota para ocupar la plaza vacante en Hyundai dejada por Ott Tanak, que desde entonces se ha unido a M-Sport Ford.

Hasta ahora, Lappi ha rodado casi 600 kilómetros con el i20 N y ha probado el coche sobre asfalto en Alemania y sobre nieve en el campo de pruebas del equipo en Finlandia.

Durante el test de Finlandia, Lappi pilotó un i20 N modificado, con un morro alargado diseñado para actuar como splitter y un nuevo alerón trasero.

El i20 N ganó cinco rallies en 2022 durante una temporada plagada inicialmente de problemas de fiabilidad y falta de desarrollo debido al nacimiento tardío del coche.

En sus primeras pruebas con el coche, Lappi se ha mostrado impresionado y ha calificado el i20 N de "bastante sencillo" de conducir.

"Por alguna razón, me ha parecido bastante sencillo de conducir", dijo Lappi a Motorsport.com.

"Todos sabemos que ha habido algunos comentarios sobre el comportamiento del coche, pero para ser honesto, hasta ahora no he encontrado esto, y espero no encontrarlos en el futuro. Los primeros kilómetros han sido muy positivos".

"Principalmente para mí se ha tratado de entenderlo todo y acostumbrarme a todos los botones y también a cómo reacciona el coche cuando cambiamos algunos reglajes, para saber cómo reaccionar si es necesario".

"También ha permitido al equipo entender qué tipo de coche quiero tener, qué me gusta y qué prefiero. También estuvimos probando algo nuevo, y se habrá visto en los videos".

Esapekka Lappi, Janne Ferm, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto: Toyota Racing

Ahora que es el único piloto que ha experimentado tanto el Toyota Yaris Rally1 como el i20 N Rally1, Lappi cree que hay poco que elegir entre los coches.

"Es difícil estimar cuál es la diferencia y si hay diferencia entre los dos coches", añadió.

"Como hemos visto en los últimos seis meses, Hyundai ha recuperado mucho rendimiento en comparación con Toyota, y puede que en algunas carreras hayan sido mejores que Toyota".

"Al final, los coches no son tan diferentes. Creo que partimos de un nivel bastante parejo. No sé todo lo que Toyota ha hecho en el coche para el año que viene. Creo que Montecarlo será interesante".

De cara a la nueva temporada, que empieza en Montecarlo el mes que viene, Lappi es realista en cuanto a sus expectativas de cara a uno de los rallies más duros del calendario con un coche y un equipo nuevos.

El piloto de 31 años tendrá un día más de pruebas antes de que empiece el rally.

"Me gustaría decir que no necesito más tiempo, pero desgraciadamente no es el caso", dijo.

"Montecarlo sigue siendo uno de los rallies más difíciles, y cuando vas allí con un coche y un equipo nuevos, no es la mejor base para empezar a luchar por la victoria".

"Creo que tengo que darme un poco de tiempo y no exigirme demasiado en los primeros rallies, pero quiero ser competitivo, eso seguro".

"Trabajaré duro para estar lo mejor posible. Habrá muchas sorpresas en muchas situaciones con el manejo del coche en diferentes superficies, que probablemente no podamos reproducir en un día de pruebas en enero."