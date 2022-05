Loeb manda por delante de Evans en el Rally de Portugal

Cargar reproductor de audio

Sebastien Loeb ha sido el piloto más rápido en la jornada matinal del viernes en el Rally de Portugal tras un magnifico trabajo en la tercera especial del día en la que recuperó a Evans todo el terreno que el galés se había construido en los dos tramos anteriores.

Neuville, en una mañana en la que fue de menos a más, acabo cerrando el top tres, con Tanak y Rovanpera empatados en la cuarta plaza. Ogier no pasó de una discreta sexta posición, sin ninguna confianza en su coche. Dani Sordo, con muchos altibajos, terminó noveno y necesita recuperar bastante tiempo si quiere repetir podio en este rally.

Evans sale a por todas

Tras la corta especial de Coimbra que daba el pistoletazo de salida al rally, los coches pisaban por primera vez la tierra en le primer tramo cronometrado del día en el que se recorren 12 kilómetros muy revirados junto a secciones de alta velocidad.

Elfyn Evans, necesitado de resultados tras un decepcionante comienzo de temporada, conseguía el primer scratch del día por delante de su compatriota Gus Greensmith al que aventajó en 4,4 segundos.

El primer Hyundai fue el de Ott Tanak que terminó la especial en cuarto lugar, por delante del mejor de los "no habituales", Sebastien Ogier, que terminó en cuarto lugar. "He empezado un poco mal y luego he ido mejorando, pero necesito meterme ahí" decía el ocho veces campeón del mundo al llegar a meta.

Dani Sordo, acabo sexto, por delante de Loeb y Neuville. El español, que en teoría partía con una posición de salida ventajosa, se encontró con una visibilidad muy mala debido al polvo en suspensión que había en el tramo, perdiendo casi doce segundos.

A que tampoco le fueron bien las cosas en esta primera especial fue al actual líder del campeonato, Kalle Rovanpera, que abría pista y perdía más de 10 segundos con respecto al mejor tiempo.

Evans se lleva también la segunda especial

En el segundo tramo del día, se empezó a sentir que la elección de neumáticos era algo fundamental. Kalle Rovanpera, que abría pista y había decidido montar 5 blandos, empezó a cuestionarse que tal vez no era la mejor opción. "Parece bastante duro para los neumáticos" comentó el finlandés que fue el íunico con esa monta, "quizás haber traído un duro hubiera sido mejor".

El líder del campeonato, perdía dos décimas con Elfyn Evans, que se mostraba como el piloto a batir en estos primeros compases del rally y marcaba el segundo scratch del día por la escasa décima que lograba con respecto a un Ott Tanak que recuperaba sensaciones. Katsuta clavaba el tiempo de Rovanpera y se situaba tercero.

Dani Sordo llegaba a meta en la sexta posición, ya sin la incomodidad del polvo que tanto le había molestado en el inicio de la jornada.

Sordo se alineaba con las tesis de Rovanpera en cuanto a la elección de neumáticos. El cántabro, que llevaba 3 duros y 2 blandos comentaba al final del tramo que sus neumáticos habían "funcionado mejor aquí. No he arriesgado mucho al principio y luego me he soltado un poco más. He disfrutado del tramo y los tiempos llegarán".

Loeb, Ogier y Neuville se situaban justo a espaldas del piloto español y ninguno de ellos parecía contento al llegar a meta. "Lo hemos dado todo, pero, de momento, no estoy disfrutando" decía el estonio, mientras que Ogier se quejaba de no haber podido "conseguir ir rápido".

Los probemas de Loeb fueron muy diferentes. El multicampeón francés no cerró bien la puerta de su Puma Rally1, lo que hizo que el molesto polvo entrase en su habitáculo, mientras que Neuville, contradiciendo a Rovanpera, aseguraba que el neumático blando era el más adecuado aquí: "Es más duro de lo que pensaba, la pista se limpia mucho, así que el [neumático] blando es la única opción" entendiendo que el belga había utilizado en este tramo el único duro que había subido al coche.

Loeb, se encarama a la primera plaza

La mañana del viernes se cerraba en Arganil, uno de los tramos míticos del Rally de Portugal, donde Evans perdía de una tacada casi todo lo que había ganado en los dos tramos anteriores. El scratch se lo llevaba Loeb, que se colocaba como líder de la general y terminaba muy contento el bucle matinal.

Neuville, que en la anterior especial no apretó, por miedo a desgastar en exceso sus neumáticos, se desquitó, logrando el segundo mejor crono. "Deberíamos haber estado mejor" admitía el belga, "pero es difícil saber cuando se desgasta el neumático".

Rovanpera terminaba tercero, recuperando un poco de terreno, por delante de sus compañeros Sebastien Ogier y Elfyn Evans y de Ott Tanak, que iba de menos a más. "No he tenido ningún problema, simplemente no tengo feeling con el coche. Hago todo lo que puedo" confesaba el pilto de Hyundai.

Sordo volvía a quedarse un poco atrás y cedía doce segundos con respecto al tiempo marcado con Loeb, que le alejaba ya a quince en la general.

Clasificación Rally de Portugal tras la SS4