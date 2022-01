Loeb no descarta más rallies, pero podría ser solo uno en 2022

Sébastien Loeb regresará al WRC después de su última participación en el Rally de Turquía de 2020, donde acabó en el podio con el equipo Hyundai, y lo hará con el estreno de la nueva normativa híbrida de los Rally1.

El nueve veces campeón del mundo estará a los mandos del Ford Puma Hybrid Rally1 de M-Sport en Montecarlo, la cita inaugural de la temporada 2022, solo una semana después de acabar en la segunda posición en el Dakar con Prodrive y el BRX Hunter T1+.

El francés cogió un vuelo directo desde Arabia Saudí para poder preparar su participación en el rally del Principado y se puso al volante de un Puma en las carreteras del cantón de Gap-Campiña.

Ahí pudo comprobar las diferencias respecto a su anterior etapa en el WRC: "Como Seb [Ogier] ha dicho, es difícil de decir. Hay cosas que no han cambiado tanto y que no afectan a cómo lo sienten, pero sí hay algunas que son nuevas a las que nos enfrentaremos en este fin de semana con esta tecnología, y también en las características de las etapas".

"Tendremos muchas cosas que gestionar este fin de semana y las etapas serán largas", reconoció el francés. "Esperamos no tener que utilizar a los mecánicos demasiado y no tener problemas".

En su prueba con el Ford Puma Hybrid Rally1, Loeb aprovechó las carreteras alpinas, cerca de donde se disputará el primer evento del calendario, pero fue algo diferente a lo que se encontrará: "No he pilotado estos coches con nieve. En los test que hice no había mucha y normalmente tenemos un día más para probar, no ha sido fácil el desarrollo, y ahora necesitamos empezar y mirar hacia delante, va a ser interesante".

Su lucha con Nasser Al Attiyah en la 44ª edición del Rally Dakar fue de lo mejor en tierras saudís, algo que pudo desgastar físicamente al galo. Sin embargo, Loeb afirma que está preparado para Montecarlo: "Estoy fresco, el Dakar ha ido bien, allí duermes mucho. Tienes tiempo para descansar, nos ha ido bien, no estoy demasiado cansado, pero estoy preparado para cambiar a algo distinto (el Rally de Montecarlo)".

Sobre la nueva normativa híbrida, el nueve veces campeón comentó que hará distintos a los coches: "Creo que el coche es más potente desde que me fui, tienes que anticiparte dónde va a tener más potencia o menos. Debes pensar un poco más cuando conduces y adaptarte, pero, por el resto, el coche parece más poderoso, un poco más pesado, con cambio de marchas manual".

"Si va a ser más rápido o más lento, no lo sé, pero me siento bien con él, el equilibrio es bueno, un poco de subviraje. Quitando eso, estoy feliz por estar aquí", reveló.

Sin embargo, el piloto de 47 años aún no ha dado pistas sobre su futuro: "No sé lo que haré. De momento solo un rally, por supuesto que hemos hablado de hacer más rallies, pero es un poco complicado unir todas las partes al mismo tiempo, aunque surgió la oportunidad de hacer Montecarlo".

"No sé qué haré exactamente. Estaré en la Extreme E y en algunas pruebas del campeonato de Cross Country, unas 15 carreras en total, aunque aún tengo que ver cómo encajarlo", añadió.