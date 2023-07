Loeb: "No hay ningún plan por el momento" para volver al WRC

Sébastien Loeb, nueve veces campeón del mundo de rallyes, disputó cuatro pruebas del WRC con M-Sport Ford el año pasado, que incluyeron una memorable victoria en Montecarlo. El francés también lideró en Portugal y Grecia antes de verse obligado a retirarse.

Loeb ha estado ausente del WRC esta temporada a pesar de que M-Sport albergaba esperanzas de llegar a un acuerdo con el piloto de 49 años, que estaba abierto a añadir pruebas del WRC a su calendario, a principios de este año.

El 80 veces ganador del WRC no pudo participar en Montecarlo debido a sus compromisos en el Rally Dakar como parte de una campaña de temporada completa en el Campeonato del Mundo de Rally Raid.

Además de ese programa, Loeb también está disputando una temporada completa en el Campeonato del Mundo de Rallycross, pilotando un Lancia Delta Evo totalmente eléctrico, mientras que el pasado fin de semana regresó a Extreme E para el Island X-Prix de Cerdeña con Abt Cupra.

M-Sport declaró en marzo que sólo consideraría aumentar su alineación de dos coches en el WRC si necesitaba restar puntos a sus rivales para ayudar al piloto Ott Tanak en su lucha por el título. Tanak está actualmente a 42 puntos del líder del campeonato, Kalle Rovanpera, de Toyota.

A la pregunta de Motorsport.com de si tenía algún plan para el WRC en el horizonte, Loeb respondió: "De momento no hay ningún plan".

También afirmó que su regreso a Extreme E, la serie totalmente eléctrica que ganó el año pasado, es algo puntual.

Klara Andersson, Sebastian Loeb, Abt Cupra XE Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images

"El plan en este momento es venir a una carrera", dijo. "Me lo propusieron y Cupra me preguntó si estaría dispuesto a participar en una carrera y dije que sí. Ahí es donde estamos en este momento y no hay ningún plan para el futuro".

Loeb terminó cuarto y sexto en la doble cita de Extreme E en Cerdeña, corriendo junto a la sueca Klara Andersson.

Este fin de semana, Loeb vuelve a la acción en el Festival de Velocidad de Goodwood, donde pilotará su Lancia Delta Evo del Mundial de Rallycross.

El evento también celebra los 50 años del WRC con una serie de coches que se enfrentarán a la subida de la colina y al Forest Rally Stage, incluyendo coches de Rally1 de los equipos M-Sport, Toyota y Hyundai WRC.