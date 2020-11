Michele Mouton, sobre Girls on Track: Las mujeres ganarán como yo lo hice

Hoy en día, los esfuerzos de Mouton se centran en conseguir que las próximas mujeres pilotos lleguen a la cima del deporte motor en su rol como jefa de la Comisión de Mujeres en el Deporte del Motor de la FIA. Durante los últimos diez años ha trabajado duro para aumentar la base de la pirámide, para impulsar una mayor participación femenina desde las bases. Esta semana, en la sede de Ferrari en Maranello, su proyecto más ambicioso hasta la fecha llega a su fin.

Michele Mouton Photo by: James Bearne

Girls on Track - Rising Stars es una competición global de talentos dirigida a jóvenes de 14 a 16 años. De una larga lista inicial de 20 pilotos de 14 países de todo el mundo, las evaluaciones se realizaron en el circuito de Le Castellet, Francia, con la Escuela Winfield y cuatro chicas han sido seleccionadas para participar en la final de Maranello, donde el premio que se ofrece es convertirse en la primera mujer piloto de la Academia de Pilotos de Ferrari y tener un asiento el próximo año en la F4.

"Está realmente a la altura de todas las expectativas", dice Mouton. "Es un gran paso adelante para las jóvenes. Podemos ayudarlas a alcanzar una carrera profesional a una edad realmente crítica, cuando a menudo dejan el deporte motor porque no ven ningún futuro. Y también diría que la colaboración con Ferrari es una oportunidad fantástica. Es un verdadero reconocimiento del progreso que seguimos haciendo después de una década de trabajo con la Comisión. Es un programa de cuatro años, lo cual es muy importante. Esperamos poder ver pronto a la primera mujer piloto de Ferrari. Había un buen ambiente en Le Castellet y yo diría que un espíritu de lucha muy fuerte. Pudimos ver que las chicas estaban muy motivadas. El nivel es bastante alto. Algunas chicas estuvieron muy cerca del tiempo de la vuelta de referencia masculina, así que pudimos ver una gran progresión".

FIA Girls on Track Rising Stars logo Photo by: FIA

El programa Girls on Track comenzó en 2018 con fondos de la Unión Europea, se fusionó posteriormente con el programa Dare to be Different de Susie Wolff y ha atraído a miles de chicas jóvenes al deporte motor. El programa incluye actividades en la pista y fuera de la pista, educación y enfoque en temas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), así como actividades de seguridad y sensibilización ambiental. "Todos estos programas nos están ayudando a tener más chicas jóvenes, porque tenemos que llenar esta base de la pirámide, es muy importante", dice Mouton.

La misión de Mouton es impulsar una mayor participación de las mujeres en todas las áreas del deporte motor. Esto significa no solo pilotos, sino también ingenieras, mecánicas, oficiales de carreras, directoras de equipo, funciones de comunicación y marketing, "Queremos demostrar que el deporte motor está abierto a todos y esto es muy importante para mí", dice. "Nuestro deporte, es casi único, donde hombres y mujeres compiten juntos en igualdad de condiciones. También queremos intentar que haya más mujeres en puestos de liderazgo".

FIA Girls on Track Rising Stars participants Photo by: FIA

Parece absurdo que casi 40 años después, Mouton siga siendo la única mujer que ha ganado competiciones de nivel de Campeonato Mundial de la FIA, pero Mouton tiene claro que dar a suficientes chicas una oportunidad en igualdad de condiciones que los hombres es la clave del éxito, como lo fue para ella.

"Es difícil para todos llegar a la cima, especialmente en la Fórmula Uno, sólo unos pocos hombres lo logran. Así que no es fácil llegar a la cima de la pirámide, entonces comparado con los hombres nuestra base ha sido demasiado pequeña. Así que, por supuesto, menos podrían llegar a la cima".

"Pero para mí, estoy convencida de que la mejor manera de llegar allí es primero aumentar esta base de la pirámide para tener más chicas interesadas en el deporte motor, luego ir y seguir luchando en un campeonato mixto. Esto es muy importante. Y dar más oportunidades y el mismo material a las mujeres. Así que este es el trabajo que nuestra comisión está haciendo para crear más oportunidades de trabajar con equipos profesionales y también con fabricantes. Y creo que ya casi hemos llegado a eso".

FIA Girls on Track Rising Stars with Motorsport Network banner Photo by: FIA

Una de las cosas que hace especial a nuestro deporte es que las mujeres pueden competir en igualdad de condiciones en la misma categoría contra los hombres, como hizo Mouton con mucho éxito en su carrera en el rally. Por lo tanto, la llegada de la W Series, exclusivamente femenina, tuvo una reacción mixta de muchos que habían estado presionando mucho por la diversidad en el deporte motor, pero creó un espacio donde las mujeres pueden obtener más millas de carrera y experiencia en una etapa de desarrollo clave en su carrera. Es una carrera sólo entre mujeres, pero también destaca a las mujeres piloto. Entonces, ¿cuál es la visión actual de Mouton sobre esa serie y el papel que está jugando?

"Es una plataforma, una buena oportunidad para que las mujeres corran gratis, y muestra que la mujer puede conducir, pero sólo en un entorno femenino. Es bueno tener un montón de iniciativas ahí fuera. Pero para mí, el éxito está en todos contra todos; hombre y mujer juntos. Por eso nuestro enfoque es promover la diversidad en el deporte, y que tengamos la misma capacidad de éxito".

"Es exactamente lo que me pasó a mí; la pregunta siempre es: '¿Por qué tuviste éxito?' Podría decir que, a nivel nacional, me dieron el mismo coche que a mi compañero de equipo. También él era el mejor piloto francés. Y no quería hacer el ridículo, tuve que sobrepasar mi límite para llegar a su nivel. (Mientras) se obtienen las mismas condiciones y material, entonces depende de usted para probarse a sí mismo, no tiene ninguna excusa. Así que presionaba muy fuerte".

Michele Mouton, Audi Sport Quattro S1 Photo by: Dave Dyer

"Entonces llegué al WRC porque Audi me llamó y me ofreció el mismo coche que Hannu Mikkola, que era uno de los mejores pilotos del mundo. Con las mismas condiciones dadas no podía aceptar estar dos o tres segundos detrás de él. Imposible. Trabajé duro para sobrepasar mi propio límite y tratar de acercarme a su nivel".

"No ha sido fácil. Realmente creo que si hubiera estado en un ambiente femenino, sólo habría intentado ser la mejor piloto mujer, nunca habría presionado tanto. Así que para mí, es por eso que es tan importante que no sea fácil y que tengas que luchar para llegar a la cima. Pero si tienes las mismas condiciones, es posible. No soy especial, sólo soy una persona normal".