Neuville choca y pierde todo en el Rally de Bélgica

El piloto de Hyundai parecía tener el control del rally al haber abierto una ventaja de 17,2s sobre Tanak tras haber ganado tres de las seis pruebas de asfalto antes de que comenzara la etapa 15.

Sin embargo, Neuville, ganador del rally de Ypres en Bélgica en 2021, tiró por la borda su primera victoria de la temporada cuando se pasó de frenada en una curva cerrada a la izquierda. Su i20 N cayó en una profunda zanja que dejó el coche varado momentáneamente.

Los espectadores acudieron al lugar del accidente y pudieron sacar el coche de la zanja, pero el i20 N había sufrido importantes daños en la parte delantera derecha.

Neuville y su copiloto, Martijn Wydaeghe, claramente enfadados, consiguieron reemprender la marcha, aunque con la puerta del conductor abierta, antes de salir a una carretera de acceso.

Neuville es el segundo abandono de la jornada, después de que Craig Breen, de M-Sport, se estrellara cuando ocupaba la quinta posición al caer en una zanja, lo que provocó un violento vuelco.

El abandono de Neuville ha dado el liderato del rally a Tanak, que ahora aventaja a Elfyn Evans, de Toyota, en 6.3s con Esapekka Lappi, también con Toyota, en tercera posición, a 57.7s de distancia.

Thierry Neuville, Hyundai World Rally Team Photo by: McKlein / Motorsport Images

"Una enorme decepción para la tripulación, por supuesto, para todo el equipo, para todos", dijo el subdirector del equipo Hyundai, Julien Moncet.

"Estamos realmente tristes en este momento. En realidad no tenemos muchas palabras. Está bien, todavía tenemos a Ott en cabeza, así que no todo es negativo. Pero definitivamente no es lo que buscamos".

"Obviamente estaba un poco resbaladizo, un error, un poco demasiado rápido, ¿tal vez? Tenemos que ver con Thierry cuando esté de vuelta, y tenemos que ver también lo que ha pasado en el coche, y espero que podamos arreglarlo para mañana".

Los equipos del WRC afrontarán una etapa más para concluir la jornada del sábado.