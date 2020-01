Neuville: "Ganar en Montecarlo es algo muy especial"

Montecarlo (Mónaco) .- Por fin Thierry Neuville inscribe su nombre entre los ganadores del mítico rally, después de haber estado muy cerca de hacerlo en 2019. Neuville cimentó la victoria, en un rally que había ganado Sebastien Ogier en las últimas seis ocasiones, gracias una jornada final en la que no dio ninguna opción a sus rivales.

“Hacía tiempo que no cambiaba el resultado del Rally de Montecarlo”, comentó en referencia a Ogier. "Estuvimos muy cerca el año pasado y lamenté muchísimo no haber podido ganar este rally, así que había que intentarlo de nuevo y lo hemos logrado. Es uno de los mejores momentos de mi carrera, ganar aquí es algo muy especial, aunque ha habido otros momentos antes con los que he disfrutado mucho y también muy emocionantes. Había que tomarse la revancha, después de lo que ocurrió el año pasado”.

Un resultado que le había sido esquivo y que después de los problemas que tuvo durante todo el viernes, parecía que de nuevo se le podía escapar. Neuville rompía de esta manera las ocho victorias consecutivas de pilotos franceses en el Rally de Montecarlo en el WRC. "Me gustaría haber roto el dominio francés de títulos, pero Ott se me ha adelantado”, dijo sonriendo, “aunque sí, es un gran logro y un gran comienzo de temporada”.

“Realmente no sé que ha pasado”, comentó al preguntarle qué había cambiado de un día al otro, “trabajamos un poco en los reglajes y desde el sábado por la mañana tenía una gran confianza con el coche y pudimos apretar fuerte".

Pese a que al principio no parecía entenderse muy bien con Dani Sordo, que le ayudó con los reconocimientos tras la baja de última hora de su ouvreur Bruno Thiry, al final reconoció el buen trabajo del cántabro en esta faceta.

“La colaboración con Dani empezó a funcionar mucho mejor que el viernes, así que gané mucha más confianza ayer por la tarde y hoy durante todo el día. Hemos hecho un buen trabajo y es lo que me ha dado la oportunidad de atacar hoy con confianza. Nuestros rivales iban fuertes y sabía que no podía dejarme ni una décima en ninguna curva”, admitió.

Si no se cancela finalmente por la falta de nieve, la siguiente prueba del mundial será en tres semanas en Suecia. Neuville llegará como líder, aunque es consciente de que no lo va a tener fácil en tierras escandinavas.

“Va a ser muy diferente, creo que tenemos muy pocas posibilidades de ganar allí, pero vamos a mirar hacia adelante y tratar de optimizar la situación”, dijo para terminar.

