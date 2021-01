Neuville no se pone como presión ganar el Rally de Montecarlo

Gap (Francia).- Tras muchos años buscando la victoria en el Monte, Thierry Neuville consiguió finalmente la victoria en la pasada edición, superando a Sébastien Ogier en un apasionante rally peleado a la décima.

Era el comienzo de una temporada 2020 que nadie imaginaba que iba a ser como acabó siendo debido a la pandemia de la COVID-19, en la que el piloto de Hyundai Motorsport se convertía en el gran favorito tras esa victoria, pero que acabó fuera del podio final tras dos abandonos en Estonia y Monza.

Neuville afronta un 2021 completamente distinto, con muchos cambios y con la incertidumbre de un calendario en el que se han caído ya dos rallies y que ha de ser, como vimos en 2020, muy flexible.

"Es importante que empiece el campeonato", comentó el de Hyundai. "Una cancelación en los rallies del principio de temporada no es buena y aunque ha estado cerca, al final estamos aquí y es un placer empezar de nuevo la temporada con el Monte".

Un Rally de Montecarlo salvado en el último instante y que será muy distinto a como ha sido tradicionalmente.

"En Montecarlo siempre es difícil", admitió. "En cualquier caso, las temperaturas están siendo más altas, las condiciones más complicadas son más bien de noche, la nieve que había se ha ido en muchos sitios, igual tenemos uno o dos días complicados y el otro será más sencillo por las temperaturas".

"Obviamente, era la única posibilidad para poder hacer el rally, vamos a tener tramos muy buenos, aunque por desgracia serán por la mañana y no por la noche, pero es algo que también puede ser un reto adicional, por el frío de la mañana y sabemos que cuando el sol empieza a calentar el hielo se vuelve más deslizante. Va a ser interesante".

"Parece que tanto el viernes como el domingo puede nevar, pero vamos a ver también algunos tramos secos".

Cuando se le preguntó sobre cómo preferiría que estuvieran los tramos, Neuville dijo: "Sinceramente, en estos momentos y dadas las circunstancias, me gustaría que fuera más en seco".

Estas circunstancias las que se refiere el piloto belga son, por un lado el cambio de neumáticos a Pirelli, tras muchas temporadas montando Michelin y a la, quizás más dramática, ruptura con su copiloto de toda la vida, Nicolas Gilsoul.

"Va a ser la primera vez que trabajemos juntos", dijo en referencia a Martijn Wydaeghe, su nuevo copiloto. "Pero él tiene mucha experiencia tanto con coches del WRC como con R5. Va a ser duro para mí, seguro, igual más todavía para él, pero es lo que hay".

"El objetivo en el primer rally es conseguir el mayor numero posible de puntos para comenzar la temporada y hay que hacerlo de una manera que te sientas cómodo. Los dos últimos años he estado en disposición de ganar el rally y apreté todo lo que pude para conseguirlo".

"Este año tenemos que tratar de empezar a entendernos bien lo antes posible, no va a ser fácil y no sabemos qué esperar de momento, no tengo un objetivo más allá de terminar el rally y tomármelo con calma para conseguir puntos".

Sobre si va a seguir con él el resto de la temporada, algo que no está de momento confirmado, Neuville añadió: "No he tomado una decisión todavía, ha sido una decisión de última hora y veremos qué sucede. Él conoce muy bien el equipo, ya se ha subido al coche. Creo que tiene mucho potencial, estoy convencido de ello y yo también tengo que ayudarles mejorar lo antes posible, así que ya veremos".

También se le preguntó por la posibilidad de que Gilsoul volviese a sentarse a su derecha, a lo que el belga escuetamente dijo "sin comentarios", cerrando la puerta a la vuelta de su antiguo copiloto y dejando claro que no había sido una ruptura amistosa.

Acerca de los nuevos neumáticos, el piloto de Hyundai se mostró cauto, pero contento con lo visto hasta ahora.

"Nunca pruebas lo suficiente [los neumáticos], pero hemos tratado de maximizar los test al máximo con las ruedas y los compuestos que hay disponibles. Hemos conseguido algunos datos importantes y luego el resto será una sorpresa e iremos viéndolo a medida que avance el rally", apuntó.

"Hemos tenido que hacer algunos cambios, pero el coche se comporta bastante bien, los neumáticos son neumáticos buenos, sin duda, se comportan un poco diferente dependiendo de la superficie pero al final son competitivos", dijo para terminar.

Primeras fotos del WRC 2021 en Montecarlo