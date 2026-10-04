El nuevo campeón del WRC, Elfyn Evans, aliviado tras la "surrealista"batalla por el título

Elfyn Evans se muestra aliviado y considera que los años de duro trabajo por fin han dado sus frutos tras convertirse en el primer campeón del mundo de rallies británico en 25 años, tras un "surrealista" duelo en la última etapa del Rally de Cerdeña.

El líder del campeonato desde hacía tiempo vio cómo el título se le escapaba tras sentirse impotente en algunos momentos, a pesar de haber salido el viernes como primer piloto en salir a la carretera. Un pinchazo en la penúltima etapa del domingo inclinó aún más la balanza de la lucha por el título a favor de Oliver Solberg, que había comenzado el fin de semana a 21 puntos de distancia.

Consciente de que tenía que vencer a Solberg en la etapa decisiva para tener alguna posibilidad de hacerse con la corona, Evans estaba convencido de que su esfuerzo no sería suficiente. Sin embargo, cuando parecía tener el título en el bolsillo, Solberg se salió de la carretera a dos curvas de la meta, entregándole el título a Evans en las circunstancias más dramáticas.

Tras quedar subcampeón en cinco ocasiones (2020-21, 2023-25), Evans afirma haber experimentado una mezcla de emociones tras darse cuenta de que se había convertido en el primer campeón de Gales en el WRC y en el primer campeón mundial de rallies británico desde Richard Burns en 2001.

"Es un poco de alivio, un poco de felicidad, un poco de alegría", declaró Evans a Motorsport.com.

"Ha sido una tarde un poco surrealista. Ha habido muchos altibajos. Estaba bastante seguro de que no iba a suceder tras mi paso por la Power Stage, pero esto demuestra que en este deporte puede pasar cualquier cosa.

"Suelo ser muy autocrítico y no estoy muy orgulloso de mi última prueba de la temporada, pero ha sido el resultado del trabajo de toda una temporada. En cierto modo, creo que tuvimos bastante mala suerte con lo que ocurrió en Chile [con el pinchazo en la penúltima etapa] y, de nuevo aquí, al pasar por una curva reduje la velocidad y, aun así, sufrimos un pinchazo.

Elfyn Evans, de Gran Bretaña, y Scott Martin, de Gran Bretaña, compiten con su Toyota GR Yaris Rally1 del equipo Toyota Gazoo Racing WRT durante el Rally de Italia-Cerdeña, la 13.ª prueba del Campeonato del Mundo de Rally de la FIA 2026, el 3 de octubre de 2026 en Alghero, Italia. Foto: Massimo Bettiol / Getty Images

"Por supuesto, he dedicado mucho esfuerzo a este deporte y quizá mi talento por sí solo no sea tan grande como el de algunos de los otros pilotos que compiten a mi lado. Pero me esfuerzo mucho, como todo el mundo. Intento darlo todo y, al final, ha dado sus frutos con un campeonato".

El copiloto de Evans, Scott Martin, que ahora es el primer campeón de copilotos del WRC de Inglaterra, añadió: "Ha tardado mucho en llegar. Cuando veíamos a Oliver [Solberg] y a Elliott [Edmondson] completar una última etapa muy sólida, empezaba a pensar que se nos escaparía de nuevo.

"Tras el drama que se ha vivido, lo siento mucho por ellos dos; es algo que nadie quiere ver nunca. Aún no me lo creo. Ahora mismo estoy un poco aturdido".

Cómo reaccionó el parque de asistencia ante el título de Evans

Sami Pajari, Marko Salminen, Toyota Gazoo Racing WRT2 Toyota GR Yaris Rally1 Foto: Toyota Racing

Sébastien Ogier, quien derrotó a Evans para hacerse con los títulos mundiales en 2020, 2021 y 2025, cree que nadie merece más la corona que su compañero de equipo en Toyota.

"Una vez más, para mí, es el campeón merecido de esta temporada. Ha tenido un trabajo muy duro todo el año y creo que nadie se lo merecía más que él tras muchos, muchos años de esfuerzo", declaró Ogier a Motorsport.com.

El campeón del mundo de 2024, Thierry Neuville, se hizo eco de este sentimiento y añadió: "Realmente pensaba que Elfyn se lo merecía de verdad y, al final, todo le salió bien. Pero también quiero quitarme el sombrero ante Oliver, que lo ha dado todo durante todo el fin de semana. Simplemente se lanzó a por ello con un único objetivo: ganar el campeonato. Me quito el sombrero porque este fin de semana lo ha dado todo.

"Pero solo puede haber un ganador, y creo que la mayoría estamos de acuerdo en que Elfyn es el verdadero ganador este año.

"Lleva muchos, muchos años en esto y ha estado muy cerca en numerosas ocasiones. Sigue dedicándole todo su esfuerzo después de tantas temporadas, y obviamente lo ha perdido dos veces, además en circunstancias muy dramáticas. Así que creo que nadie puede decir que no se lo merezca".