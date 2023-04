La muerte de Craig Breen de Hyundai en un accidente de prueba antes del Rally de Croacia de la próxima semana ha dejado a la fraternidad de rally y automovilismo aturdida y entumecida. La carrera del irlandés de 33 años se truncó trágicamente antes de llegar a su mejor momento.

Si bien una victoria en el WRC finalmente eludió a Breen, su pasión y conocimiento de los rallies eran incuestionables, y su corazón en la manga y su rápido ingenio lo convirtieron en un firme favorito de los fanáticos. Nueve podios del WRC, incluidos seis segundos puestos, demostraron que, si bien era un personaje adorable con una sonrisa contagiosa, tenía las habilidades detrás del volante para llamarse a sí mismo un piloto de élite entre la parrilla actual del WRC.

Breen, nacido en Waterford, quizás siempre estuvo destinado a terminar en algún lugar de los rallies, tal fue su pasión por los rallies influenciada por haber crecido en una familia loca por los rallies en Irlanda. Sin duda, esta pasión se vio reforzada por su padre, el campeón nacional irlandés de rallyes, Ray, quien se convirtió en un espectáculo familiar al volante de un MG Metro 6R4 y un Ford Escort WRC.

Sin embargo, fue en el karting donde Craig dio su primer paso en la escala del automovilismo, ganando el título irlandés de Fórmula A en 2006 antes de competir en Europa dos años después, saciando su amor por los rallyes al llegar a los escenarios por primera vez 12 meses. En última instancia, se hizo la llamada para centrarse en los rallies a tiempo completo a partir de 2009 y así comenzó un viaje que llevaría al irlandés a lo más alto. Ese viaje no fue sencillo, ya que la primera temporada completa en el WRC llegó el año pasado con M-Sport.

Hubo señales desde el principio del talento que algún día subiría al podio del WRC. Breen rápidamente comenzó a acaparar los titulares al ganar el Trofeo Internacional Ford Fiesta Sporting, que combinó con triunfos en las series británica e irlandesa durante su primera temporada completa en rallyes. Entre los premios otorgados estaba un año de aprendizaje con M-Sport, que solo ayudó a hacer crecer su larga historia de amor con los autos de rally Ford, provocada al ver a su autoproclamado héroe, el gran piloto irlandés Frank Meagher, pilotar productos del óvalo azul en su patria.

Una temporada en el Campeonato Británico de Rallyes en 2010, combinada con una campaña en el Campeonato Irlandés de Rallyes de Asfalto, donde terminó segundo en la general. Pero quizás el momento más llamativo de ese año fue una victoria en el Rally de Ulster y un 12° lugar en la general compitiendo contra la élite del WRC en un auto de clase S2000 en el Rally de Gales GB.

Breen grabbed attention at the 2010 Wales Rally GB with 12th place overall

El éxito continuó cuando Breen aseguró la WRC Academy Cup inaugural en 2011 antes de ganar el título S-WRC para autos S2000 conduciendo un Ford Fiesta en 2012. Pero esa temporada triunfal se vio empañada por la tragedia, con la muerte de su copiloto Gareth Roberts cuando competía en el Rally Targa Florio como parte del Intercontinental Rally Challenge. Fue una píldora difícil de tragar en lo que resultó ser una temporada agridulce.

El título del S-WRC fue una prueba del floreciente talento de Breen, que fue reconocido por Peugeot. La marca francesa fichó al irlandés para su programa del Campeonato Europeo de Rally en 2013, junto con el ex copiloto de Kris Meeke, Paul Nagle, iniciando una asociación que continuó en el WRC hasta el retiro de Nagle en 2022. Breen terminaría tercero en el campeonato durante dos años consecutivos antes de terminar subcampeón detrás de Kajetan Kajetanowicz en 2015.

El sueño de la infancia se cumplió en 2016 cuando Breen se unió a la máxima categoría del WRC conduciendo para el equipo semi-oficial de Citroen a tiempo parcial. La marca francesa se tomó un año sabático de su operación de fábrica completa para prepararse para las nuevas regulaciones que se lanzarían la temporada siguiente. Una carrera hacia un tercer lugar muy emotivo en el Rally de Finlandia, su primer podio en el WRC, ayudó a asegurar un asiento para la próxima temporada. Otro podio lleno de lágrimas, segundo en Suecia, siguió en 2018 antes de perder su conducción al final del año, cuando Citroen fichó a Sebastien Ogier y Esapekka Lappi para lo que resultó ser su último año en el WRC.

La pérdida de Citroen fue la ganancia de Hyundai, ya que la marca coreana se hizo con el irlandés a tiempo parcial entre 2019 y 2021, donde disfrutó de la mejor racha de su carrera en el WRC, terminando en el podio en cinco de nueve eventos conduciendo un i20. En última instancia, lo llevó a su santo grial: una primera temporada completa en el WRC con M-Sport para 2022, reuniéndose con la icónica marca Ford y el equipo que ayudó a impulsar su carrera.

"Ha sido un largo camino para nosotros en el Campeonato Mundial de Rally con muchos giros y vueltas, pero ahora se nos ha dado un boleto de oro para conducir para la marca más prestigiosa del automovilismo y luchar por el Campeonato Mundial de Rallies", lo describió en el tiempo.

"Agregar mi nombre a la lista de pilotos que han conducido para Ford es un poco surrealista, pilotos como Ari Vatanen, Hannu Mikkola, Colin McRae y Carlos Sainz. Tener mi nombre grabado en los libros de historia además de estos grandes es un gran privilegio". ."

Sin embargo, ese boleto dorado rápidamente se estropeó cuando una serie de choques empañaron la campaña que arrojó dos podios (tercero en Montecarlo y segundo en Cerdeña) y resultó en una salida del equipo, un año después de un contrato de dos años. Algo no funcionó del todo y el enfoque de Breen con el corazón en la manga, que estuvo siempre presente en las entrevistas al final del escenario, mostró que estaba claramente angustiado por la racha de resultados. Lamentablemente, la sonrisa y el ingenio contagiosos de Breen rara vez se vieron en 2022.

Si bien la etapa en M-Sport no funcionó como se esperaba, el equipo y su fundador, Malcolm Wilson, lo querían mucho.

"Era un piloto increíblemente talentoso, pero además tenía un entusiasmo contagioso por cada elemento de los rallies con un conocimiento enciclopédico inigualable del deporte", dijo Wilson como parte de varios homenajes hechos a Breen desde el mundo del automovilismo al escuchar la trágica noticia de su muerte. "Fue su brillante pasión por el deporte lo que ayudó a despertar el interés de los fanáticos de todo el mundo. Es una noticia tan desgarradora".

Pero en los tiempos difíciles de 2022, el amor por los rallyes de Breen nunca lo abandonó. Era la prueba de que correr en los rallyes era todo lo que Breen siempre había querido hacer, y cuando conducía era lo mejor del mundo para él.

Incluso después de un año difícil con M-Sport, se podía encontrar a Breen en los escenarios, ya fuera un rally internacional o el Killarney Historic en Irlanda. Fue en su hogar en Irlanda donde disfrutaría de su amor por la nostalgia de los rallyes, pilotando un Metro 6R4, un Subaru Legacy o un Ford Sierra RS Cosworth de finales de los 80 y principios de los 90 en innumerables eventos. Este amor por todo lo retro también se extendió a las carreras de circuito, cuando se enfrentó a gente como la leyenda de Le Mans, Tom Krisstensen.

Breen, in action at the Goodwood Revival last year, had a love of all things motorsport retro

Photo by: Jeff Bloxham / Motorsport Images