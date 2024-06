Ogier recibe el alta hospitalaria tras su accidente en Polonia

Sébastien Ogier ha sido dado de alta del hospital tras haber evitado lesiones graves después de verse involucrado en un accidente de tráfico que lo dejó fuera de la prueba del Campeonato del Mundo de Rallyes de este fin de semana.

Ogier, ocho veces campeón del mundo, y su copiloto, Vincent Landais, conducían un GR Yaris de reconocimiento que colisionó con otro vehículo el martes por la mañana.

El conductor y el pasajero del otro coche implicado, así como dos miembros del público, fueron trasladados al hospital para someterse a revisiones médicas.

Desde entonces se ha confirmado que todos los implicados en el accidente han sido sometidos a chequeos que no mostraron signos de lesiones graves.

Landais recibió el alta hospitalaria el martes, pero Ogier pasó la noche en observación médica.

El francés ya ha salido del hospital y ha sido fotografiado en un vuelo de regreso a su casa con un cuello ortopédico.

Toyota ha llamado a su otra pareja a tiempo parcial, los bicampeones del mundo, Kalle Rovanpera y Jonne Halttunen, para que se hagan cargo de su tercer GR Yaris Rally1 este fin de semana.

Los comisarios de la FIA concedieron permiso al equipo para alinear a la pareja finlandesa como sustituta y ahora realizarán un reconocimiento de las etapas durante los próximos dos días.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto: Toyota Racing

"Como ya saben, Vincent y yo tuvimos un accidente de tráfico ayer durante el reconocimiento del Rally de Polonia", rezaba un mensaje en las redes sociales de Ogier.

"Tuve que pasar la noche en el hospital, pero ya me siento mucho mejor. Me alegro de que los controles médicos no hayan mostrado lesiones graves, ni para Vincent ni para los ocupantes del otro coche".

"Es una pena que no podamos participar en este rally, pero lo más importante es que todos los implicados estén a salvo".

"Gracias a todos por los mensajes que he recibido. Ahora vuelvo a casa para descansar un poco y asegurarme de estar pronto a pleno rendimiento".

"Buena suerte a Kalle Rovanpera y Jonne Halttunen y a todo el equipo Toyota WRC, los estaré apoyando".

El Rally de Polonia, de 19 etapas, comienza el jueves por la tarde.