Ogier cierra el viernes liderando en Barcelona

Salou.- Sebastien Ogier terminó la primera jornada del Rally de España en cabeza por delante de Kalle Rovanpera. Los dos pilotos de Toyota Gazoo Racing protagonizaron una espectacular lucha en la tarde del viernes que se saldó a favor del ocho veces campeón del mundo por tan solo 4.8 segundos.

Tanak, con problemas en el sistema híbrido de su Hyundai i20 N completó los puestos de privilegio, con Neuville cuarto y Dani Sordo en la quinta plaza a cincuenta segundos de la cabeza.

En la reanudación del rally, tras el bucle mañanero, Ogier se empeñó en ponerle las cosas complicadas a Thierry Neuville, consiguiendo el mejor tiempo en el tramo de apertura. La carretera estaba bastante sucia, pero ya en condiciones iguales para todos los participantes, por lo que la ventaja inicial de Rovanpera se fue diluyendo y los pilotos que salían en posiciones más atrasadas como el propio Ogier o Dani Sordo, hacían tiempos mucho más competitivos.

"Las diferencias son muy cortas, por lo que hay que seguir así", comentaba Ogier. "El coche va bien y se disfruta mucho más ahora que el agarre es mayor".

Por su parte Neuville se quejaba de las notas de su equipo de ouvreurs. "Tenía anotada mucha más suciedad que la que había en realidad. No puedo ir más rápido si confía en mis notas", decía con razón el belga.

Sordo completaba la mejor especial del día, tercero a 2,7 segundos de Ogier y justo por detrás de su compañero de equipo Ott Tanak, que también recuperaba sensaciones. Evans, Rovanpera y Breen se situaban por detrás del español de Hyundai.

Neuville sigue perdiendo fuelle

La tarde no se le estaba dando bien a Thierry Neuville cuando en el segundo tramo volvía a perder tiempo con respecto a Ogier, que se mantenía en cabeza, y a Rovanpera, que le superaba en la clasificación. El belga no pudo pasar de la séptima plaza a 4.6 segundos del tiempo marcado por el finlandés de Toyota que fue el más rápido en la SS6.

Dani Sordo recuperaba algo de terreno con el resto de los pilotos, quedando en tercer lugar por detrás de Rovanpera y Ogier, aunque todavía lejos en la general.

La séptima especial fue la de los pinchazos. El primer aviso lo dio Elfyn Evans cuando llegaba al control perdiendo 38.5 segundos y con el neumático delantero izquierdo volatilizado. Tras el galés, llegaba a meta Takamoto Katsuta con el coche en un estado muy parecido y con 42 segundos de retraso con respecto al mejor tiempo marcado por Kalle Rovanpera que logró aventajar a Ogier por tan solo siete décimas.

Pero los dos Toyota no fueron los únicos en sufrir este problema, ya que Dani Sordo también entraba en meta con solo tres neumáticos. "Creo que debe de haber algo en la cuneta", comentó el español. "Por suerte ha sido pocos kilómetros antes de la meta. Obviamente hemos perdido tiempo pero podía haber sido peor". Dani cedía 18 segundos y ganaba una posición, pero se alejaba cada vez más de los puestos de podio, mientras que Neuville y Tanak aguantaban el tipo como podían.

Ogier aprieta para terminar en cabeza

La última especial iba a ser clave para afianzar el liderato de Sebastien Ogier tras el ataque de Rovanpera en el tramo anterior. El francés se puso serio y consiguió endosarle 1,2 segundos al nuevo campeón del mundo para marcharse rumbo a la asistencia en cabeza de la general.

"Estaba un poco asustado de salir séptimo con la cantidad de curvas que se cortan, pero he tenido un buen feeling con el coche durante toda la jornada, de momento doto bien", explicaba el piloto francés de Toyota. "Está claro que 4,8 segundos no es mucha ventaja así que mañana tendremos que seguir apretando fuerte".

Por detrás de los dos GR Yaris de Ogier y Rovanpera, terminaba el trio de Hyundai con Tanak, Neuville y Sordo en ese orden. El estonio se quejó de problemas en el sistema híbrido, un contratiempo que ya sufrió durante la mañana y que le impidió estar más cerca del duo de cabeza, aunque en posición de podio.

Neuville que terminó la etapa de más a menos, parecía no tener claro de donde venían sus problemas. "No vamos rápidos y, sinceramente, no puedo apretar al máximo", confesó el belga. "El coche derrapa y es difícil saber cómo mejorar".

Por su parte Sordo, a cincuenta segundos de la cabeza, no terminaba contento: "El objetivo es tratar de estar cerca. Hemos perdido mucho tiempo esta mañana y luego hemos pinchado. Ahora he cruzado los neumáticos y creo que no ha sido la mejor opción. Trataré de disfrutar del rally, todavía puede pasar cualquier cosa" comentaba el cántabro dejando un mensaje optimista tras un mal día en la oficina.

La jornada del sábado partirá de Savallà a las 08:44 horas y concluirá con el habitual Mickey Mouse en el paseo marítimo de Salou.

Clasificación General tras la SS8