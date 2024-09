Ogier completará la temporada 2024 del WRC para ir por el título

Sébastien Ogier ha confirmado su intención de disputar las pruebas restantes del Campeonato del Mundo de Rallyes para ayudar a Toyota a luchar por los títulos de pilotos y constructores.

El ocho veces campeón del mundo iba a disputar una campaña de media temporada como piloto a tiempo parcial, pero su impresionante racha de tres victorias y tres segundos puestos ha resultado crucial para la lucha de Toyota por el título de constructores.

El éxito de Ogier también ha dejado al francés como el piloto de Toyota mejor clasificado en el campeonato y firmemente en la lucha por una novena corona, ya que está a sólo 27 puntos del líder del campeonato y rival de Hyundai, Thierry Neuville.

Esta semana, el Rally de Chile, que sigue a la prueba de este fin de semana en Grecia, publicó su lista de inscriptos, en la que figuraban Ogier y su compañero de equipo a tiempo parcial en Toyota y vigente bicampeón del mundo, Kalle Rovanpera.

El director del equipo Toyota, Jari-Matti Latvala, ya había pedido a Ogier que compitiera en las pruebas restantes previamente este año. A pesar de que en un principio pareció restar importancia a la posibilidad tras el Rally de Finlandia, Ogier añadirá ahora Chile y el Rally de Europa Central a su programa, que ya incluía el final de temporada de Japón en noviembre.

"Creo que ahora está claro. Quedan cuatro pruebas y en la posición en la que estamos en el campeonato teníamos que intentarlo, siendo además ahora el piloto líder de Toyota", dijo Ogier a Motorsport.com.

"Por supuesto, había un mayor deseo por parte del equipo de que yo estuviera allí y por mi parte dos de estos cuatro (rallies) ya estaban planeados, y sólo teníamos que añadir Chile y Europa Central".

"Aunque no me apetezca tanto el viaje a Chile (por la distancia a Europa), no puedo quejarme de estar en esta situación".

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto: Toyota Racing

"Siempre es tentador tener la oportunidad de luchar por un campeonato, aunque ahora mismo sigue siendo una posibilidad remota. Con el actual sistema de puntos, todavía no es tan fácil recuperar este tipo de diferencia, pero lo mejor que podemos hacer es intentar presionar lo más tarde que podamos en la temporada".

"Mientras haya una posibilidad matemática, puede pasar cualquier cosa".

El jefe de Toyota, Latvala, afirma que el resultado es "bueno tanto para Sébastien personalmente como para el equipo", aunque admite que asegurar el título de constructores es el objetivo principal. Toyota se encuentra a 20 puntos de Hyundai a pesar de haber ganado seis de los nueve rallies disputados hasta la fecha.

"Hablamos de que si hace Letonia y le va bien, por qué no hacer el resto del campeonato, porque ha sido un activo muy fuerte para nosotros este año", dijo Latvala.

"Queremos mantener viva la lucha por el campeonato".

El líder del campeonato Neuville, que anunció una ampliación de un año con Hyundai para 2025 antes del shakedown del Rally Acrópolis de Grecia hoy, espera que Ogier sea su rival más fuerte durante el resto de la temporada.

"Será otra persona la que luche por el campeonato y si vas a ganar entonces es aún mejor", dijo Neuville.

"Siempre tendrá una excusa porque no hizo todas las demás rondas, pero eligió muy bien las que no hizo".

"Lo ha hecho muy bien beneficiándose de su posición en la parrilla, pero ahora será un poco diferente. No es ningún secreto que será el más fuerte hasta final de año en la lucha por el campeonato, y tenemos que resistir".