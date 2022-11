Ogier, duro con los neumáticos del WRC 2022

Cargar reproductor de audio

Ogier, ocho veces campeón del mundo del WRC, sufrió un pinchazo en el pasado Rally de Japón. El incidente terminó por alejarle de la lucha por la victoria cuando lideraba la clasificación general, e impidió al francés continuar con su tendencia positiva, después de haber ganado el Rally de España pocas semanas antes.

Ogier quiso expresar su preocupación por la fiabilidad de los neumáticos que Pirelli llevó a las pruebas de 2022. El de Toyota sufrió pinchazos en cuatro de los seis rallies que disputó.

El primer de ellos tuvo lugar en Montecarlo, cuando iba en cabeza hasta que uno de sus neumáticos dijo basta, en beneficio de Sébastien Loeb. Ogier vivió una situación similar en Kenia, cuando cedió el liderato por un cambio de neumático.

Sin que nadie se lo hubiese pedido, Ogier quiso hacer pública su frustración con Pirelli en el cierre del Rally de Japón.

"Es la historia de siempre. Quizás algún día empecemos a hablar de la mierda de trabajo que está haciendo Pirelli, y quizás algo cambie, pero de momento es una broma lo que están haciendo, es una lotería", se quejó.

Aunque Ogier terminó disculpándose por el lenguaje que usó en sus declaraciones, el galo se mantiene en sus trece a la hora de valorar la calidad de los compuestos que montaron los Rally1 en 2022.

No es el único piloto que ha expresado su preocupación por los neumáticos este año. Tras varios problemas en el Rally de Croacia, M-Sport le pidió a Pirelli que reforzase sus compuestos de asfalto.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Tomasz Kaliński

"A veces hablo en caliente y no elijo bien mis palabras, y tengo que disculparme por ello, pero este es un problema real y es inaceptable", añadió Ogier.

"Nadie se atreve a hablar de ello y yo soy el único que lo hace. Es inaceptable", reiteró el galo. "Todo el mundo trabaja muy duro para hacerlo lo mejor posible, y es una vergüenza que estemos obligados a usar una marca que no lo está haciendo al nivel que debería".

"No estoy seguro porque no fui yo el que lo dijo, pero he oído que hubo más pinchazos en un año y medio que en diez temporadas con el anterior proveedor. ¿Cómo se explica eso?", continuó.

"El deporte no debería apostar por esto. Por suerte no he hecho el campeonato entero este año, pero se puede ver fácilmente todo lo que he perdido. Sin querer ser arrogante, creo que habría terminado todos los rallies en el podio, y habría ganado un par".

Ogier admite que el problema no se limita a los neumáticos de asfalto, pero entiende que en rallies extremos, como el de Kenia, cualquier marca es susceptible de sufrir pinchazos.

"En la grava tampoco es realmente fantástico. Por supuesto que en Kenia puede ocurrir, y para ser sinceros, eso le puede pasar a cualquier proveedor, ya que las condiciones son extremas; lo entiendo".

"Pero este fin de semana [en Japón] he tenido dos pinchazos. Uno me costó mucho, y el segundo lo cambié en un enlace. De nuevo, no es un error propio, y por eso resulta frustrante".

El neumático pinchado del Toyota de Sébastien Ogier tras la segunda etapa del Rally de Japón Photo by: Giacomo Rauli

Nuestros compañeros de la edición italiana de Motorsport.com pudieron obtener una fotografía del neumático dañado de Ogier en la segunda etapa. Como se puede ver en la imagen, hay un corte que parte del hombro, pasa por el borde y llega a la banda de rodadura.

Esto sugiere que el fallo podría haber sido causado por un impacto contra uno de los muchos bordillos que cercan las estrechas carreteras niponas.

Tras la conclusión del rally, Pirelli declaró que sus neumáticos 2022 habían "garantizado sistemáticamente la fiabilidad y la resistencia a los impactos". Sin embargo, adelantaron que planean mejorar sus compuestos de grava y asfalto para la próxima campaña.

"Este Rally de Japón, inusual por las altas temperaturas y las condiciones generalmente secas, resume perfectamente la temporada de Pirelli, en la que tanto los neumáticos de grava como los de asfalto han garantizado constantemente la fiabilidad, la resistencia a los impactos, el bajo desgaste y el rendimiento", dijo Terenzio Testoni, director del departamento de rallies.

"Por eso puedo decir sin temor a equivocarme que ha sido un año muy satisfactorio para nosotros, en el que hemos seguido desarrollando nuevas soluciones, basándonos en lo que hemos aprendido carrera tras carrera", concluyó.