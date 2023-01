Ogier mantiene una cómoda diferencia en Montecarlo

Cargar reproductor de audio

Montecarlo (Mónaco) .- Sébastien Ogier continúa comandando la clasificación general del Rally de Montecarlo tras la disputa del bucle mañanero de la tercera jornada en unas carreteras secas y limpias gracias a una soleada mañana en los Alpes Provenzanos.

Su compañero Kalle Rovanpera apretaba los dientes para afianzar la segunda plaza, metiendo tiempo a Thierry Neuville en cada especial. El belga ademas tiene a Evans cada vez más cerca, siendo esa lucha por el tercer lugar del podio la más interesante de esta jornada de sábado.

Ott Tanak se encontraba con un problema en la dirección asistida de su Ford Puma que, aunque no fue algo tan extremo como lo que sufrió su compañero Loubet, le impedía apretar en casi todo momento.

Dani Sordo tampoco ha tenido una buena actuación, perdiendo tiempo prácticamente en cada curva y cediendo la sexta plaza en favor del piloto de Toyota Takamoto Katsuta.

Remontada de Rovanpera en Montecarlo

El rally se trasladaba un poco más al oeste de los Alpes para la jornada del sábado con tres tramos complicados de montaña y, de nuevo, sin asistencia entre el primer bucle y el segundo. La elección de neumáticos fue esta vez bastante variada con algunos pilotos subiendo cinco Pirelli a su coche y otros eligiendo seis neumáticos para toda la mañana. Incluso Ogier y Rovanpera fueron un poco más creativos incorporando dos superblandos usados a su set.

Ogier comenzaba la mañana sin entrar en demasiados riesgos y "dejando" a sus compañeros de escudería que le sobrepasasen en el primer tramo. Así Rovanpera conseguía su segundo scratch del rally por delante de Evans y el propio Ogier.

Pese a todo, el actual campeón del mundo no estaba contento con su actuación. "No ha sido un buen tramo para mi, lo podía haber hecho mejor. Ha sido limpio, pero no la conducción que yo quería" admitía el #69 de Toyota.

Neuville volvía a perder un poco de tiempo lo que le alejaba un poco más de la segunda posición en la general que poco a poco iba afianzando Rovanpera. "He ido menos rápido de lo que esperaba, hemos cambiado algo los reglajes durante la noche y lleva un poco de tiempo acostumbrarse", comentó el belga de Hyundai, "he perdido algo de tiempo pero al final iba mejor".

Loubet, tras el contratiempo sufrido en la jornada de ayer, volvía a salir con su Puma reparado, pero le duró bien poco la alegría al francés, ya que golpeó un guardarrail al final del tramo, doblando la suspensión trasera, obligándole a retirarse del rally.

Ogier, de vuelta al frente en el Rally de Montecarlo del WRC

En el segundo tramo, Ogier volvía a llevarse el scratch. Tal vez el francés fue demasiado conservador en el primer tramo y volvió a conseguir el mejor tiempo aunque él continuaba diciendo que iba conservando: "Me he dejado un poco en zonas donde pensaba que había riesgo de pinchazo".

Rovanpera seguía afianzando la segunda posición ante un Thierry Neuville que seguía sin encontrarse en esta tercera jornada del rally y que se veía también amenazado por Elfyn Evans, quien le recortaba tiempo en cada tramo.

Por detrás de ellos, Lappi comenzaba a recuperar terreno en parte también gracias a los problemas de Tanak, sin dirección asistida y de Sordo que seguía perdiendo tiempo en todos los tramos.

Rovanpera sigue limando tiempo en Montecarlo

La mañana se cerraba con un nuevo scratch de Kalle Rovanpera que seguía afianzando la segunda plaza del rally endosando otros 5.3 segundos a Neuville, que perdía fuelle en cada especial y que veía como el actual campeón del mundo se escapaba y Elfyn Evans se acercaba poco a poco.

Tanak seguía con sus problemas en la dirección asistida, que le dificultaban las cosas, pero continuó marcando tiempos consistentes. Dani Sordo en el tramo que, para él, es el más difícil del rally, continuaba su sangría de segundos sin poder dar cazar a Katusta. Además del pobre ritmo del cántabro, se sumaba un problema en el híbrido que aunque Sordo le restase importancia, seguro que tampoco ayuda.

Rally de Montecarlo 2023 del WRC - Clasificación después de la SS11