Ogier renueva con Toyota y continuará en el WRC

Motorsport.com reveló en julio que Ogier había expresado a Toyota su intención de disputar la temporada 2021 del WRC, y que la marca japonesa tampoco estaba dispuesta a buscar pilotos fuera de su alineación actual.

Ahora se ha confirmado que el seis veces campeón del WRC se quedará con Toyota para el año que viene para una segunda temporada juntos luego de haberse unido al equipo en 2020 tras pasar un año con Citroën.

Se espera que Ogier vuelva a formar equipo con Elfyn Evans y Kalle Rovanpera como parte de una alineación de pilotos sin cambios en Toyota.

"Este año no fue tan largo como se esperaba," dijo Ogier. "Tuvimos una temporada corta con algunos rallyes. Realmente disfruto trabajando con el equipo, disfruto de la conducción de este coche. Estoy muy contento de anunciar y confirmar finalmente que conduciré un año más en el WRC con Toyota Gazoo Racing".

Ogier declaró el año pasado que se retiraría del WRC al final de la temporada 2020, pero el impacto que el coronavirus ha tenido en el calendario de la categoría lo ha llevado a extender su carrera.

La temporada 2020 del WRC ha terminado con sólo siete eventos, con varios rallyes de alto perfil -e incluso algunos nuevos eventos como el Rally de Bélgica- cancelados debido a la pandemia.

"No era mi plan inicial, pero este 2020 es muy particular para todos en este planeta y de alguna manera el hecho de que tuviera que quedarme como la mayoría de la gente en casa este año, no hice la última temporada que esperaba hacer y terminar mi carrera en una temporada tan extraña no fue gran cosa", explicó.

"Así que seguro que esa fue una de las razones para cambiar mi plan sobre el retiro. Así que seguro que el plan es seguir presionando en 2021 y con suerte tener una temporada mejor y normal e intentar empujar por el último título".

Ogier ocupa el segundo lugar en la clasificación de pilotos de cara a la final de la temporada en Monza, tras una única victoria en México lograda antes que el coronavirus avanzara en el mundo, pero se enfrenta a un déficit de 14 puntos con respecto a Evans, líder del campeonato y compañero de equipo en Toyota.

