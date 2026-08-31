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WRC Rally del Paraguay

Ogier se disculpa con el presidente de Paraguay y el de la FIA por una interacción “fuera de lugar”

El nueve veces campeón del mundo se disculpó tras reconocer que planteó sus preocupaciones sobre el WRC en el momento equivocado y con el tono equivocado.

Tom Howard
Tom Howard
Editado:
Sebastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Sébastien Ogier se ha disculpado públicamente con el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y con el presidente paraguayo, Santiago Peña, por una "interacción fuera de lugar" en el Rally de Paraguay.

El vigente campeón del mundo de rallies publicó una disculpa en las redes sociales relacionada con una interacción del sábado, en la que planteó sus preocupaciones sobre el World Rally Championship. Ben Sulayem estuvo presente en el Rally de Paraguay para una rueda de prensa destinada a presentar a los medios a los nuevos titulares de los derechos comerciales del WRC.

Sigue sin estar claro exactamente qué dijo Ogier durante la interacción con Ben Sulayem y Peña. Sin embargo, el piloto de Toyota había sido muy crítico con el proveedor de neumáticos del WRC, Hankook, tras una serie de fallos el viernes.

Sebastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Sebastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Toyota Racing

Ogier sufrió dos pinchazos el viernes antes de retirarse de la jornada con daños en la suspensión delantera tras el tercer tramo. El piloto de Toyota calificó los neumáticos como "no el estándar para un campeonato mundial" antes de afirmar que "es simplemente una lotería" y "lejos de ser aceptable" al hablar con Motorsport.com.

Varias horas después de que terminara el Rally de Paraguay, Ogier publicó un comunicado confirmando que se había disculpado en persona con Ben Sulayem y Peña el sábado por la noche, antes de mantener una reunión constructiva con Ben Sulayem para abordar sus preocupaciones dentro del WRC.

"Después de un Rally del Paraguay lleno de acontecimientos y muy bien organizado, me gustaría aprovechar la oportunidad para disculparme públicamente por la interacción fuera de lugar con el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y el presidente de Paraguay, Santiago Peña, ayer por la tarde", decía el comunicado de Ogier.

 

"No fue ni el momento adecuado ni el tono adecuado en el que planteé mis preocupaciones sobre el campeonato.

"Ya tuve la oportunidad de disculparme con ambos presidentes en persona anoche, seguida de una reunión muy constructiva.

"En realidad fue un gran momento para hablar con el presidente de la FIA, Ben Sulayem, y poder abordar algunas áreas que todos sabemos que necesitan atención y mejora en nuestro deporte.

"Juntos, fijamos algunos objetivos claros que espero ver puestos en práctica para un futuro mejor de los rallies."

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