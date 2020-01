Ogier se pone líder en Montecarlo

Gap (Francia) .- Sebastien Ogier terminó el segundo día del Rally de Montecarlo en cabeza con 1,2 segundos de ventaja sobre su compañero de equipo, Elfyn Evans y 6,4 sobre el Hyundai de Thierry Neuville, que no pudo mantener el liderato logrado en la primera jornada. El belga no se encontró bien en ningún momento y minimiza daños con vistas al sábado, cuando no puede dejar que los Toyota le vuelvan a sorprender.

Tras la relativa sorpresa de ver a Evans marcando el paso en el bucle de la mañana, Ogier y Neuville se empezaron a poner serios. Con Tanak fuera de la ecuación, la sensación es que el rally ha de ser un mano a mano entre ambos. En la segunda pasada por Curbans, Ogier marcó el mejor tiempo por delante de Neuville y de Evans, que tuvo un pequeño susto, en una carretera que iba perdiendo la capa de hielo, pero que seguía mostrándose muy resbaladiza.

Evans pierde tiempo

Ogier siguió recuperándole tiempo a Evans en la segunda especial, aunque de manera muy estrecha, ya que la diferencia entre el hexacampeón, que marco el scratch, y el piloto de Toyota, fue de tan solo seis décimas.

Neuville se iba quedando un poco retrasado, aunque finalmente sólo perdió tres segundos con Ogier y seguía enganchado a la cabeza del rally con solo 10 segundos de desventaja en la general. "No está saliendo de la manera que debería", dijo el belga al final de este segundo tramo, "tenemos que seguir trabajando en las correcciones de las notas, estamos en ello".

Rovanpera lograba el cuarto mejor tiempo de la especial, por delante de su compatriota Suninen y de Sebastien Loeb, aunque todavía estaba muy lejos del alsaciano en su lucha por la cuarta plaza. El joven finlandés, vigente campeón de WRC2, iba mejorando poco a poco tras algún pequeño susto por la mañana.

Ogier se coloca en cabeza

Las cosas seguían posicionándose hacia el deseado mano a mano entre Ogier y Neuville en el último tramo del día, cuando el belga de Hyundai conseguía marcar el scratch y el de Toyota se colocaba líder del rally. Evans lograba retener la segunda plaza, pero perdía 4.9 segundos con Neuville.

"Estoy un poco decepcionado, no ha sido un día fácil para nosotros" se quejaba Neuville pese a haber conseguido el mejor tiempo en la última especial. Por el contrario, Ogier se mostraba contento a pesar de los problemas. "Hemos tenido muchos problemas de desgaste de los neumáticos así que estoy contento, no ha sido un mal tiempo" declaraba el de Toyota.

Por detrás del trio de cabeza, Loeb afianzaba la cuarta plaza por delante de Rovanpera y Lappi. El de Ford, que no estaba nada a gusto en los tramos anteriores, recuperó un poco al final del día: "Ha sido el mejor tramo del día, pero el tiempo no es bueno. He apretado, pero está claro que hay algo que no estoy haciendo bien" comentaba al llegar al control".

