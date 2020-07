Ogier dio un primer paso en su sueño de correr Le Mans

El piloto francés de Toyota Gazoo Racing ultima la preparación para el regreso a la acción del WRC 2020 el 4 de septiembre en el estreno del Rally de Estonia. Pero tras los test de las últimas semanas en Finlandia, Ogier quiso ponerse a los mandos de otro vehículo completamente diferente a su Yaris WRC: el Toyota TS050 Hybrid del WEC.

El seis veces campeón del mundo de rallies ya demostró su interés por competir en las 24 horas de Le Mans en el futuro hace tres años, cuando aún estaba en las filas de M-Sport y aún no había ganado su sexta corona.

Después de pasar dos jornadas en el simulador de Toyota en Colonia, el francés deja claro que ese sigue siendo uno de sus objetivos.

"Ha sido una experiencia muy guay pasar dos días aquí y fue muy interesante para mí. Todo el mundo sabe que competir en Le Mans es uno de mis sueños para el futuro. No fue fácil encontrar los límites del coche para empezar, porque es muy diferente a conducir un coche de rallies y no tienes la sensación de fuerzas G y de bloqueo de los neumáticos. Me costó un poco de tiempo, pero estoy contento con mi progreso. Mejoré mi velocidad de una sesión a la otra. Estuve satisfecho con ello", aseguró.

"La única similitud con los rallies es que tu objetivo es ser lo más rápido posible. Al final, cuando eres un piloto profesional, ese es el tipo de reto que te encanta. En los rallies, tienes que adaptarte a nuevas situaciones rápidamente. Eso es lo que he estado intentado hacer en los dos últimos días".

Ogier, que se encuentra en conversaciones con Toyota para prolongar un año más su presencia en el Mundial de Rallies, debido a lo extraño de esta campaña 2020, deja claras sus ganas de probar el prototipo LMP1 real algún día.

"Creo que si tengo la oportunidad de pilotar el TS050 Hybrid real algún día, será incluso más emocionante. El trabajo con el ingeniero es bastante similar, pero la manera en la que usas los datos es un poco distinta. Entras en muchos más detalles, porque repites cada curva varias veces, lo cual no ocurre en los rallies, donde a veces tengo que seguir mi instinto sin mirar realmente los datos", añade Ogier.

"Estoy deseando reiniciar la temporada y tratar de lograr más victorias y otro título mundial. Espero que después de eso podamos pensar en el futuro y en las 24 horas de Le Mans, que sería muy guay", concluyó, con cierto misterio, el francés, que lidera el WRC 2020 con 8 puntos de ventaja sobre Elfyn Evans y 20 sobre Thierry Neuville.