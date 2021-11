Ogier: El único peligro para perder el campeonato soy yo mismo

El dúo de Toyota se ha enzarzado en una emocionante lucha a lo largo de las siete etapas del viernes del Rally de Monza en la que Evans cerró el viernes con una ventaja de 1.4 segundos sobre Sébastien Ogier.

El piloto francés ganó tres de las cuatro etapas disputadas en los caminos de la montaña de la región italiana de Bérgamo, mientras que Evans remontó en las etapas de la tarde disputadas en el circuito del Gran Premio de Monza para recuperar una desventaja de 6.5 segundos.

En realidad, el francés sólo necesita terminar sexto para asegurarse el título, dada su ventaja de 17 puntos sobre Evans. Sin embargo, un desliz podría decantar la batalla por el campeonato a favor de Evans, que aspira a convertirse en el primer británico en ganar el cetro desde el éxito del difunto Richard Burns en 2001.

Ogier, que compite en su última prueba como piloto a tiempo completo del WRC, ha restado importancia a la presión que ejerce Evans sobre él y cree que el título es muy suyo.

"El único peligro soy yo mismo, sólo tengo que centrarme en mi pilotaje", dijo Ogier. "Ha sido un buen día. He disfrutado mucho de las etapas de montaña y esta tarde he ido un poco más a la segura, pero también hemos tenido un problema de frenos en la quinta etapa que me ha costado cinco segundos, así que estuvo bastante bien”.

"Estoy contento con el lugar en el que estoy ahora mismo, [la batalla con Evans] no es una lucha que tenga que afrontar de todos modos, sólo tengo que intentar hacer lo mismo mañana".

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Photo by: Toyota Racing

Evans dice que está haciendo todo lo posible para ganar el título después de tomar la punta de la competencia el viernes por la tarde.

El galés ha conducido bien bajo presión, sabiendo que tiene que terminar entre los tres primeros independientemente de dónde termine Ogier para mantener vivas sus esperanzas de coronarse campeón.

Evans admitió antes del fin de semana que sus aspiraciones al campeonato eran remotas, pero se mostró satisfecho con el ritmo exhibido el viernes.

"Creo que ha estado bastante bien", dijo Evans, "Disfrutas cuando las cosas van bien, pero no estoy seguro de quién disfruta realmente de estas etapas por aquí. Ha sido una buena tarde, pero no perfecta”.

“El año pasado no era mi punto fuerte, así que he puesto mucha energía en intentar asegurarme de que somos capaces de estar a la altura de los demás”.

"Hoy ha estado bien, pero tenemos que lidiar con mucho más antes de que termine el fin de semana”.

“Necesitamos seguir así, pero no hay mucho más que podamos hacer”.

El Rally Monza vuelve a las carreteras de montaña de Bérgamo el sábado por la mañana antes de dirigirse de nuevo al circuito de carreras de Monza para disputar dos etapas en la tarde.