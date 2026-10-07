El futuro de Ogier en el WRC para 2027 está en veremos, pero no irá a Montecarlo

Sébastien Ogier aún no ha definido sus planes para 2027, pero ha confirmado categóricamente que estará ausente en la prueba inaugural de la temporada del World Rally Championship en Montecarlo el próximo año.

El nueve veces campeón del mundo estableció un nuevo récord de participaciones en el WRC (214) en la final de temporada de Cerdeña del pasado fin de semana, pero ha insinuado que probablemente estará menos activo el próximo año.

Cuando se le preguntó por sus planes de futuro, Ogier solo pudo confirmar que definitivamente se perdería Montecarlo por primera vez desde 2011, debido a compromisos familiares. Ogier ha ganado anteriormente la prueba un récord de 10 veces.

"Como saben, no estaré en el Montecarlo, y no estoy seguro de que vaya a estar en ningún evento por ahora. Todavía no hay ningún plan, pero ya veremos", dijo el francés a Motorsport.com.

"Eso es lo único que es seguro ahora mismo. Pero en cuanto al resto, todavía quiero reflexionar un poco más y quizá esperar un poco más para tener más información sobre el calendario, por ejemplo.

Sebastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

"Al menos por el momento, estoy contento de tomarme un descanso y luego pensarlo. Y todavía siento que disfruto, y aún tengo algo que aportar a este deporte. Pero ahora mismo necesito algo de tiempo para reflexionar.

"Probablemente no me verán a menudo, pero no es imposible que vuelva algunas veces".

El piloto de Toyota tomó la decisión de reducir sus compromisos en el WRC en 2022, cuando completó seis rallies durante una campaña repartida entre el WRC y el World Endurance Championship.

A partir de 2023, Ogier aumentó su programa parcial en el WRC y en 2025 completó 11 de 14 pruebas en su camino hacia la consecución de un noveno título mundial. Este año igualó el número de participaciones, logrando dos victorias en su camino hacia el cuarto puesto en el campeonato.

Toyota aún no ha comunicado su propia alineación de pilotos para 2027.