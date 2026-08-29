Por qué los neumáticos sufrieron tantos fallos el viernes en el Rally de Paraguay y qué puede pasar

El cuatro veces campeón del mundo Juha Kankkunen dice que no recuerda un día tan movido como una serie de problemas de neumáticos y accidentes que protagonizaron la acción del viernes en el Rally Paraguay

Los equipos del WRC habían predicho que Paraguay sería un rally de supervivencia, y podría ser tan extremo como el Safari Rally Kenya, con fuertes lluvias previstas para el sábado y el domingo, lo que dejaría las etapas de arcilla/grava increíblemente resbaladizas. El viernes había sido señalado como el más fácil de los días dadas las condiciones secas, pero los pilotos habían descrito las etapas como una lotería en cuanto a pinchazos. Incluso a miembros muy experimentados del parque de asistencia del rally les costaba recordar otro día como ese.

“No exactamente así. Hubo muchísimos pinchazos y muchísimos coches fuera, y básicamente en cada tramo pasaba algo,” dijo el subdirector del equipo Toyota, Juha Kankkunen, cuando se le preguntó si podía recordar un día tan movido.

“África normalmente es así. Así que me sorprende un poco lo desafiante que ha sido el día de hoy,” dijo Oliver Solberg.

Aunque Kankkunen se mostró sorprendido por el nivel de drama que se produjo, varios pilotos del WRC no se sorprendieron por la cantidad de fallos de neumáticos.

“Lamentablemente no,” dijo el líder del campeonato, Elfyn Evans, cuando se le preguntó si le sorprendía el número de fallos de neumáticos. “No creo que haya sido tan malo.”

Evans sufrió dos delaminaciones a lo largo del día, y la segunda, que afectó a su neumático trasero derecho en el tramo siete, le costó al piloto de Toyota el liderato del rally. El galés optó por no detenerse a cambiar la rueda, lo que finalmente resultó ser la decisión correcta.

“Fue una decisión difícil. Obviamente, hubo mucha discusión de ida y vuelta. [El copiloto] Scott [Martin] quería seguir, yo quería parar.

“Y pensé que habíamos tomado la decisión equivocada numerosas veces durante esos 20 km. Pero él es optimista, y al final en realidad fue la decisión correcta. Así que tengo que disculparme por haber dudado de él.

'Como jugar al casino' con los neumáticos

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Hyundai Motorsport

Adrien Fourmaux de Hyundai, que sufrió tres fallos de neumáticos, incluido un doble pinchazo trasero en el tramo siete, añadió: “Estoy muy contento con mi conducción y con el ritmo que tuve en los tramos. Es realmente una pena que tengamos neumáticos débiles y tres delaminaciones. Es una pena cuando pinchas después de golpear una piedra, o si tienes demasiado desgaste, pinchas. Eso tiene sentido. Pero cuando los neumáticos son completamente nuevos, es un problema muy grande. Es como jugar al casino.”

El jefe de M-Sport-Ford, Richard Millener, cree que hay varios factores detrás del aumento de fallos de neumáticos.

“Ha habido más acción de la que quizá esperábamos. Creo que gran parte se debe a los pinchazos y las delaminaciones que han causado todo el drama. Mantiene a todos alerta, y el itinerario es implacable. Es tramo tras tramo. Así que es un poco diferente de lo que estamos acostumbrados en muchos rallies, pero eso es bueno,” dijo Millener a Motorsport.com.

“Habríamos esperado que este problema de delaminación hubiera desaparecido. Claramente, lo difícil es que no se puede probar en todos estos lugares diferentes con las condiciones exactas, y aquí este año hace mucho calor y hay mucha humedad, y tenemos muchísimos kilómetros de tramos. Es frustrante, pero en este punto hay que mantener la calma y hacer un informe posterior adecuado."

Hankook explica los fallos de neumáticos en Paraguay

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Hankook introdujo un neumático de grava de compuesto duro mejorado para el Acropolis Rally a principios de este año en un esfuerzo por reducir las delaminaciones en grava dura. En ese rally, los pilotos coincidieron en que había habido cierta mejora. El neumático blando en uso este fin de semana debutó en el Safari Rally Kenya de este año.

Cuando se le pidió que explicara los fallos de neumáticos, Steven Cho de Hankook dijo: “Lo que vimos por la mañana fue mucho más desgaste del que esperábamos, mucho más que el año pasado. Cuando ves mucho desgaste, significa que es muy abrasivo y muy duro.

“Los bucles de hoy fueron realmente largos. Así que, con una temperatura más alta que la del año pasado, el aspecto de los tramos con la arcilla realmente compactada y la roca madre apareciendo. Fue muy duro para el neumático. Nosotros, los pilotos y los equipos encontramos que la agresividad de las carreteras fue mayor de lo que creo que nadie esperaba.

"Tendremos que analizarlo juntos esta noche. Mañana debería ser un poco más fácil, pero aun así es bastante difícil. Sabemos que Paraguay es difícil, y creo que también estamos aprendiendo Paraguay. El año pasado, por supuesto, estuvimos aquí, pero las condiciones fueron muy diferentes a las del año pasado y a lo que todos esperaban.

“Los neumáticos blandos que vimos por la mañana, no me sorprende porque todos se vieron afectados por el desgaste. Se puede ver que la goma estaba completamente desgastada y no quedaba nada, y luego, a partir de ahí, naturalmente, llega la delaminación. Tendremos que observar más de cerca cómo están los neumáticos duros de esta tarde. En realidad aún no he oído nada. Pero si vemos tasas de desgaste elevadas, que creo que veremos. Creo que la delaminación vendrá de estar desgastados.

“Mi sensación es que las mejoras que hicimos han mejorado el neumático duro. El principal problema aquí es el desgaste realmente alto de los neumáticos.”