Por qué Hyundai espera ser más fuerte en el WRC 2026

Hyundai estará "mejor preparado" y "más fuerte" en el Campeonato Mundial de Rally el año próximo tras un difícil 2025, según el director del equipo, Cyril Abiteboul.

La marca coreana fue claramente superada esta temporada, logrando dos victorias, en el Rally de Acrópolis de Grecia y en Arabia Saudita, mientras que sus rivales de Toyota sumaron unas impresionantes 12 victorias repartidas entre Sébastien Ogier, Elfyn Evans, Kalle Rovanperä y Oliver Solberg, para asegurar su quinto título consecutivo de constructores.

Hyundai optó por debutar esta temporada su nuevo Hyundai i20 N Rally1 ‘Evo’ en el Rally de Suecia en febrero. El auto actualizado dio pasos adelante, particularmente en los rallies de tierra rápida, pero tuvo dificultades para rendir en asfalto y en condiciones de bajo agarre. El auto también sufrió varios problemas de fiabilidad.

Al reflexionar sobre la decisión de actualizar el auto para 2025, tomada en 2023, Abiteboul señaló: "Ha sido un año difícil y exigente. Llegamos después de una temporada 2024 tan exitosa y siempre supimos que defender nuestros títulos sería complicado, especialmente con la reacción que tuvo Toyota. Ellos llegaron con cinco autos y un paquete muy sólido.

"De nuestro lado, nos comprometimos temprano, en 2023, con un auto radicalmente nuevo para 2025 en comparación con el año pasado. Esa decisión aportó valor a largo plazo, pero también significó una curva de aprendizaje muy pronunciada esta temporada. Así que sí, ‘desafiante’ es la palabra correcta, pero fue un desafío que aceptamos cuando elegimos ese camino.

"El desarrollo del Hyundai i20 N Rally1 fue un proyecto muy grande y, con el diario del lunes, siempre te preguntás si el momento fue el adecuado".

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Massimo Bettiol - Getty Images

"Cuando me incorporé, el equipo estaba siendo dominado por Toyota, así que decidimos ir a fondo. El plan original era un auto completamente nuevo; por distintas razones, entregamos en su lugar una gran evolución. El éxito del año pasado fue casi una sorpresa, lo que demostró que en el rally incluso una pequeña evolución puede aportar muchísimo. Pero nuestro auto Evo ya estaba muy avanzado y seguimos comprometidos con él.

"El auto de 2025 trajo mejoras de rendimiento en algunas áreas, pero también incertidumbre, y la temporada se convirtió en una curva de aprendizaje: entender el comportamiento, los límites y cómo extraer consistencia. Fue exigente, pero la ventaja ahora es clara: tenemos una visión precisa de las debilidades y un plan enfocado para el año que viene".

Se espera que Hyundai utilice los comodines de homologación adicionales, otorgados a todos los equipos para el último año de la actual normativa Rally1 en 2026, para realizar más mejoras en su i20 N con el objetivo de cerrar la brecha con Toyota.

Esto, sumado a una nueva estructura de gestión encabezada por el director deportivo Andrew Wheatley, junto con el conocimiento adquirido a lo largo de 2025, hace que Abiteboul se sienta confiado en que Hyundai rendirá mucho mejor cuando la temporada comience en Monte Carlo el próximo mes.

"Hay aspectos positivos, evidentes y menos evidentes. Las dos victorias fueron totalmente merecidas; en ambos rallies controlamos el ritmo", añadió Abiteboul.

"La actitud del equipo fue fuerte durante todo el año y nunca nos rendimos a pesar de las dificultades. También hemos progresado en la forma en que operamos y reaccionamos. El ritmo del auto fue a menudo muy bueno, aunque los resultados finales no siempre lo reflejaron. Y Adrien fue un gran punto positivo.

"Traer a un piloto joven siempre es una incógnita, pero mostró madurez, profesionalismo y un verdadero potencial. También nos ayudó a entender mejor el auto, lo cual será importante de cara a 2026".

Cyril Abiteboul, Team principal Hyundai World Rally Team Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

"Creo que llegaremos más fuertes a Monte Carlo. En comparación con el año pasado, estaremos mejor preparados.

"La organización es más estable, la estructura de liderazgo está definida y tener nuestra base en Fechenheim completamente operativa elimina una gran distracción.

"Podemos concentrarnos en extraer el rendimiento de los autos y de las tripulaciones. Por supuesto, siempre es relativo a lo que hagan nuestros competidores. Toyota lo hará y sus pilotos serán fuertes, especialmente en Monte Carlo.

"Lo que me da confianza es que tenemos un conocimiento y una comprensión mucho mejores del paquete, el plan está enfocado y hay menos variables que hace un año. Esta temporada fue un recordatorio de que el rendimiento absoluto no es necesariamente el factor determinante; es más importante tener un producto controlado y bien entendido, y una organización enfocada. Si seguimos trabajando de esta manera, estaremos en una posición más fuerte al inicio de la próxima temporada".