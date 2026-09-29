Portugal se retira del calendario del WRC de 2027

Portugal no figurará en el calendario del Campeonato del Mundo de Rallyes de 2027, a pesar de tener fijada una fecha para la prueba del próximo año, según han informado los organizadores del rally, el Automóvil Club de Portugal (ACP).

Esta prueba sobre tierra es uno de los miembros fundadores del WRC y ha acogido una prueba desde la temporada inaugural en 1973, habiéndose ausentado del calendario únicamente durante un breve paréntesis entre 2002 y 2006.

En 2025, los organizadores acordaron un nuevo contrato de tres años que garantizaba que la prueba figuraría en el calendario del WRC al menos hasta 2028.

Aunque el WRC aún no ha revelado su calendario para 2027, estaba previsto que el rally acogiera una prueba del campeonato el año que viene, del 13 al 16 de mayo, en una nueva ubicación.

Sin embargo, la ACP ha revelado hoy (29 de septiembre) que el rally no figurará en el calendario del próximo año, aunque los organizadores han confirmado que se están llevando a cabo conversaciones para que vuelva en 2028.

Joshua Mcerlean, Eoin Treacy, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Foto: M-Sport

El comunicado decía: "Aunque ya se había fijado una fecha entre el 13 y el 16 de mayo, a raíz de los cambios introducidos por el promotor el último día de preparación para la próxima temporada del Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC), con el objetivo de que este fuera lo más diverso geográficamente y lo más intercontinental posible, el Vodafone Rally de Portugal fue una de las pruebas cuya programación se vio afectada.

"Ya se han celebrado las primeras conversaciones entre el Automóvel Club de Portugal y el promotor del WRC con el fin de evaluar la posibilidad de que el Vodafone Rally de Portugal vuelva a integrarse en el Campeonato Mundial de Rally en 2028".

Se cree que el WRC se encuentra en las últimas fases de confirmación de su calendario para 2027, en el que podrían figurar tres nuevas sedes: se espera que se incluyan Roma, Escocia y Estados Unidos.