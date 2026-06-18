El nuevo titular de los derechos comerciales del Campeonato Mundial de Rally será anunciado dentro de “tres semanas”, según el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

La futura promoción del WRC ha sido un tema candente después de que se informara por primera vez que el anterior titular de los derechos comerciales, WRC Promoter, propiedad del gigante de las bebidas energéticas Red Bull y de la empresa de inversión alemana KW25, se estaba preparando para una venta en 2024.

La FIA reveló en agosto del año pasado que facilitaría un proceso de licitación para encontrar un nuevo titular de los derechos comerciales, aunque todavía no se ha hecho un anuncio final.

Se entiende que el proceso de venta está en sus etapas finales, con informes que sugieren que la empresa automotriz francesa Cosmobilis, liderada por el exjefe de equipo de Fórmula 1 de Lotus y McLaren, Eric Boullier, es la principal candidata para hacerse cargo de los derechos comerciales del WRC.

La visión del nuevo titular de los derechos comerciales para el futuro representa un hito clave que los fabricantes de automóviles sopesarán al considerar si comprometerse con las nuevas regulaciones técnicas del campeonato para 2027. También se entiende que la espera de una decisión está retrasando la finalización de las regulaciones deportivas del campeonato para 2027.

Hablando en una mesa redonda con los medios en las 24 Horas de Le Mans, Ben Sulayem ofreció una actualización sobre la situación, prometiendo que se hará un anuncio en un futuro próximo.

“En los próximos días, finalizaré los asuntos relacionados con una de las disciplinas más cercanas a mi corazón: los rallies. El [nuevo titular de los derechos comerciales] del WRC quedará resuelto dentro de tres semanas. Lo estoy diciendo y ustedes lo están escribiendo, y si no lo hago entonces yo soy el culpable”, dijo Ben Sulayem.

FIA president Mohammed Ben Sulayem Photo by: Toyota Racing

“Escucharán las buenas noticias en dos semanas, tres semanas como máximo. Ya no podemos esperar más."

Ben Sulayem ya había confirmado previamente que se redactaría un contrato de derechos comerciales completamente nuevo entre la FIA y el nuevo promotor, y que podría extenderse hasta 25 años, mientras que los fondos generados por la venta de los derechos comerciales del WRC para la FIA se reinvertirían directamente en el campeonato.

“Con el WRC tenemos un promotor saliente. Es una cuestión de cálculo, siete años y medio [quedan en el contrato actual], ¿qué producto puedes vender con eso? Necesitas inyectar tiempo, ¿y quién puede inyectar el tiempo? La FIA. Necesitamos un promotor activo que pueda ir con nosotros y la FIA pueda reinvertir en el deporte.

“¿Qué es la accesibilidad? Es asequibilidad. Si tienes asequibilidad serás accesible.

“Los coches [nuevos de 2027] han vuelto a €350,000. Es más ligero y con combustible sostenible, y esto traerá con el nuevo promotor un paquete completo para hacer correr un coche, y ya no serán más de 70 millones para hacer correr tres coches. será aproximadamente, digamos de 25 a 30 millones, lo que significa que será atractivo para muchos otros fabricantes.”

Ben Sulayem añadió que, en un mundo ideal, le gustaría ver que el WRC albergara a un “mínimo de cinco” fabricantes.

Tal como están las cosas, Toyota es la única marca automotriz confirmada para competir el próximo año. Tuners Project RallyOne y RMC Motorsport han anunciado planes para construir y desarrollar coches fabricados según las nuevas regulaciones técnicas de 2027.