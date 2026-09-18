Project Rally One presenta su coche de WRC 2027 y apunta a debutar en Montecarlo

Project Rally One ha presentado formalmente al público su coche para el World Rally Championship de 2027, mientras fija su objetivo en alinear dos coches en la apertura de la próxima temporada en Montecarlo.

El equipo belga destapó su coche completamente nuevo, construido conforme al reglamento técnico de 2027 del WRC, en el evento Rally4Passion en Huy, Bélgica.

Fundado por el experimentado ingeniero de automovilismo Lionel Hansen y el exdirector de rallies de la FIA y jefe de Citroen WRC Yves Matton, Project Rally One anunció en diciembre del año pasado sus planes para diseñar, construir y homologar un coche con especificación WRC27.

El equipo es una de las dos operaciones de preparadores, junto con la española RMC Motorsport, que se han comprometido con el nuevo reglamento técnico del WRC, que ahora permite a los preparadores convertirse en constructores.

Project Rally One completó una primera puesta en pista de su nuevo coche en Alemania a principios de este mes y ya ha llevado a cabo 750 kilómetros de pruebas sobre asfalto en Francia, dirigidas por los experimentados Stéphane Lefebvre y Bruno Thiry. El equipo ha confirmado que el recién coronado campeón europeo de rallies y expiloto oficial del WRC Teemu Suninen liderará el próximo mes la siguiente fase del desarrollo del coche sobre tierra.

“Project Rally One está ahora en su fase final antes de la homologación del coche, prevista para el 1 de noviembre”, dijo Hansen. “Acabamos de completar cinco días de pruebas sobre asfalto, cubriendo 750 kilómetros sin encontrarnos con el más mínimo problema de fiabilidad, al tiempo que ofrecimos el nivel de rendimiento que esperábamos.

“Una vez completada la homologación, continuaremos con más sesiones de pruebas, de nuevo sobre asfalto la próxima semana, antes de pasar a la tierra en octubre. Esto significa que estamos dentro del calendario, y nuestro objetivo sigue siendo inscribir dos Rally One en el Rally de Montecarlo de 2027.

“Es un desafío exigente, pero sigue siendo realista. Todavía tienen que pasar muchas cosas de aquí a entonces”.

El shakedown del coche de Project Rally One. Photo by: Project Rally One

El coche está propulsado por un motor del Volkswagen Group, similar a la unidad que se encuentra en el Skoda Fabia RS Rally2. Se han realizado amplias modificaciones para adaptar el tren motriz al reglamento WRC27 y cumplir al mismo tiempo los objetivos de rendimiento del proyecto.

Por el momento, el coche no está directamente asociado a un modelo de calle actual, aunque su diseño comparte rasgos con Porsche, una marca que Hansen conoce bien gracias a su trabajo en el desarrollo del coche 992 Rally GT.

“Como todo el mundo sabe, tengo una relación de larga trayectoria con una conocida marca alemana, lo que se refleja en el aspecto bastante futurista del coche”, explica Hansen. “Sin embargo, esta marca no está implicada en Project Rally One, ni desde el punto de vista técnico ni financiero. Para el diseño y la construcción de la carrocería, pudimos contar con la experiencia de Faster Racing, una empresa con sede en París y 35 años de experiencia en el automovilismo. El resultado es particularmente logrado.

“Al presentar oficialmente Project Rally One hoy, junto con el equipo que me rodea, solo podemos estar orgullosos de lo que hemos logrado hasta ahora, aunque también seguimos siendo plenamente conscientes de la magnitud de la tarea que aún tenemos por delante.

“El proceso de homologación es el mismo que el de Toyota. Sin embargo, cualquier comparación entre un gigante de la industria automotriz y un equipo privado termina ahí. Nuestro presupuesto global es limitado, lo que significa que tenemos que mantenernos constantemente ágiles y eficientes. No somos un equipo de fábrica, pero nos estamos preparando para competir en el mismo escenario.

“Ya han sido necesarias alrededor de 4.500 horas para desarrollar el coche, y todavía tenemos por delante una cantidad significativa de trabajo”.

El equipo aún tiene que finalizar su alineación de pilotos para el próximo año, pero ha confirmado que el proyecto está atrayendo el interés de pilotos potenciales.

“En la actualidad, Project Rally One cuenta con 21 empleados a tiempo completo”, dijo el director deportivo Alain Penasse. “El desafío, por supuesto, es colocar a las personas adecuadas en los puestos adecuados dentro de un plazo extremadamente ajustado, especialmente con un evento como el Rally de Montecarlo de 2027 como objetivo.

“Todavía es demasiado pronto para anunciar oficialmente nada sobre la alineación de pilotos para Montecarlo, pero las conversaciones están en curso. Y puedo confirmar que Project Rally One sin duda está atrayendo mucho interés”.