Todo lo sobre la película 'Race for Glory: Audi vs Lancia'

La intensa batalla entre Lancia y Audi en el Campeonato del Mundo de Rallyes de 1983 protagonizará una nueva película de Lionsgate. 'Race for Glory: Audi vs Lancia' se centra en la vida real acontecimientos de la intensa rivalidad entre los dos equipos mientras competían por el título de fabricantes.

Dirigida por Stefano Mordini (El testigo invisible y Acero), la película se centrará en la historia de "David contra Goliat en la vida real".

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre Race for Glory: Audi vs Lancia antes de su estreno:

¿Cuál es la fecha de estreno de Race For Glory: Audi vs Lancia?

Race For Glory: Audi vs Lancia se estrenará el 5 de enero de 2024. La película está inspirada en la rivalidad real entre Audi y Lancia en el Campeonato del Mundo de Rallyes de 1983.

Cómo ver Race For Glory: Audi vs Lancia

Race For Glory: Audi vs Lancia se estrenará en los cines de EE.UU. el 5 de enero pero también estará disponible on demand y en plataformas digitales de streaming.

¿Quién protagonizará Race For Glory: Audi contra Lancia?

El actor Daniel Brühl protagonizará Race For Glory: Audi vs Lancia como el ingeniero alemán Roland Gumpert, que ayudó a conseguir 24 victorias en el rally y dos títulos de campeón del mundo de rallies para el equipo Audi bajo su liderazgo como director de carrera. Brühl puede ser una cara familiar para algunos después de retratar al tres veces campeón del mundo de Fórmula 1 Niki Lauda en la película de 2013, Rush. El actor hispano-alemán también ha aparecido en Capitán América: Civil War e Inglorious Basterds.

El actor italiano Riccardo Scamarcio también protagonizará Race For Glory: Audi vs Lancia como Cesare Fiorio, el antiguo jefe de equipo del equipo WRC de Lancia. Cesare Fiorio también fue director deportivo de Ferrari en la Fórmula 1 y ahora es comentarista de televisión. Scamarcio ha protagonizado anteriormente John Wick: Capítulo 2, The Summer House y The Last Paradiso.

Foto: Motorsport Images Attilio Bettega, Maurizio Perissinot, Lancia 037 Rally

La película también estará protagonizada por Volker Bruch en el papel del piloto alemán de rallies Walter Röhrl. Tras conducir para Fiat, Opel, Lancia y Audi, Röhrl consiguió 14 victorias, entre ellas dos títulos del Campeonato del Mundo de Rallyes y el de la clase GTP +3.0 en las 24 Horas de Le Mans.

'Race for Glory: Audi vs Lancia' también cuenta con Katie Clarkson-Hill, Bruno Gouery y Esther Garrel.

¿En qué consiste Race For Glory: Audi vs Lancia?

Race For Glory: Audi vs Lancia narra la historia real del Campeonato del Mundo de Rallies de 1983. Audi era el favorito para dominar la temporada con su Quattro, un coche con tracción a las cuatro ruedas, frente al 037 de Lancia, con tracción a las dos ruedas.

El Audi Quattro empezó a fabricarse en 1980 siguiendo un diseño similar al de un vehículo producido por Volkswagen para el ejército alemán, el cupé Tipo 183 Iltis. El coche había ganado para Audi la carrera por el título de fabricantes durante la temporada 1982, y los pilotos del equipo Michèle Mouton y Hannu Mikkola obtuvieron el segundo y tercer puesto en el certamen de pilotos.

Lancia también estrenó su 037 en 1982, pero tuvo poco éxito y el equipo terminó en la parte baja del clasificador. El piloto alemán Walter Röhrl consiguió el campeonato para Opel antes de unirse a Lancia para el Campeonato del Mundo de Rallyes de 1983.

Lancia se presentó al campeonato con Walter Röhrl y Markku Alén al frente de su equipo de siete pilotos. La pareja se enfrentaría a Michèle Mouton y Hannu Mikkola que conducían junto a los once pilotos de Audi en sus coches Quattro A1 y A2.

Audi llegó al campeonato muy bien financiado y tuvo la oportunidad de seguir desarrollando su coche a lo largo de la temporada bajo la supervisión del ingeniero alemán Roland Gumpert. Lancia estaba dirigida por Cesare Fiorio, que era el director del equipo, pero la escudería era la menos favorecida de la temporada, con un presupuesto inferior al de su rival.

Foto: Motorsport Images Hannu Mikkola, Arne Hertz, Audi Quattro A1

La firma italiana Lancia había ganado anteriormente el WRC en cuatro ocasiones, además de competir en la Fórmula 1. El equipo había competido anteriormente con el Lancia Stratos y el Fulvia, con los que se habían convertido en múltiples ganadores de rallies.

La primera carrera del Campeonato del Mundo de Rallyes de 1983 tuvo lugar en un Montecarlo nevado, donde el Lancia 037 parecía estar en desventaja respecto a su rival Audi. Cesare Fiorio dijo: "Creo que la mayor sorpresa fue para nosotros ganar la prueba de Montecarlo. Era la primera prueba del año y normalmente era un rally que deberíamos haber perdido porque había nieve, pero conseguimos llevárnoslo de alguna manera. Fue entonces cuando supimos que éramos competitivos".

Fiorio había pedido 300 toneladas de sal desde Italia y la había esparcido por las diferentes etapas del recorrido, lo que derritió la nieve. El equipo pudo entonces utilizar neumáticos lisos y cambiar sus neumáticos en las etapas intermedias del rally para sacar el máximo provecho de las carreras intempestivamente secas. Audi no sabía nada de la nieve derretida y envió sus coches con neumáticos de nieve para descubrir luego que una gran parte de las carreteras estaban despejadas. Esta táctica de Lancia les ayudó a conseguir una ventaja de 11 minutos al final del rally y les aseguró la victoria.

Los dos equipos ganaron 10 de las 12 rondas entre ellos y también se repartieron 30 de las 36 posiciones del podio durante el campeonato. Lancia se hizo con el campeonato de constructores de 1983 por primera vez desde las tres victorias consecutivas del equipo entre 1974 y 1976, a pesar de optar por no competir en varias pruebas del calendario.

Audi había remontado ligeramente hacia la segunda mitad de la temporada y ganó tres de las cuatro últimas pruebas, pero no fue suficiente, ya que Lancia se hizo con el título a falta de dos pruebas. La victoria de Lancia con el 037 fue también la última vez que un coche de dos ruedas motrices ganó el Campeonato del Mundo de Rallyes.

Otras películas del Campeonato del Mundo de Rallyes

'Race for Glory: Audi vs Lancia' no es la primera vez que el Campeonato del Mundo de Rallyes ha sido capturado para el cine y la televisión. En 2021, La vida y la carrera de Michele Mouton fueron objeto de un documental original de Sky, "Queen of Speed".

El programa contaba la historia de cómo Mouton luchó por competir en un deporte motor dominado por los hombres durante los años '70 y '80, lo que la llevó a ganar cuatro carreras del WRC, convirtiéndose en la única mujer que lo ha conseguido.

Foto: Motorsport Images Markku Alen, Ilkka Kivimaki, Lancia Rally 037

El documental ofrece un relato personal de la propia Mouton, así como entrevistas con su copiloto Fabrizia Pons y sus rivales Ari Vatanen y Walter Rohrl.

RedBull TV también cuenta con un documental titulado Sebastien Ogier - The Final Season. La película de 80 minutos de duración analiza la temporada 2021 del francés, la última temporada completa de su carrera en el WRC.

Ogier declaró a Motorsport.com: "Fui muy crítico sobre muchos detalles para mantenerlo lo más exacto posible, pero siempre es un reto encajar 15 años de carrera en una hora y 20 minutos. Pero estoy muy contento con él".

El documental repasa toda la carrera de Ogier, desde que recibió su primer kart a los ocho años hasta sus sueños de seguir los pasos de Ayrton Senna. En última instancia, las realidades financieras de llevaron al francés a decidirse por una carrera en los rallies que se tradujo en cuatro títulos consecutivos del WRC entre 2013 y 2016.

Sebastian Ogier - The Final Season puede verse en línea en RedBull TV.