¿Fue el Rally de Arabia Saudita demasiado extremo para el WRC?

Los pilotos del World Rally Championship consideran que los desafíos únicos del Rally de Arabia Saudita merecen un lugar en el calendario, pero que el evento es demasiado extremo para los autos y los neumáticos como para albergar un desenlace de campeonato.

Arabia Saudita hizo su debut en el WRC el fin de semana tras firmar un acuerdo de 10 años con el campeonato para albergar la última ronda durante al menos cinco años del contrato. El rally, con base en Yeda, ofreció un evento lleno de drama que representó un desafío completamente nuevo para el WRC gracias a su mezcla de tramos desérticos brutales y secciones rocosas.

Para un evento completamente nuevo, el rally cumplió muchos objetivos. Proporcionó imágenes impresionantes para la transmisión, puso a prueba a las tripulaciones al límite y el equipo organizador mereció crédito por una primera edición que se desarrolló sin contratiempos.

Pero fueron las secciones increíblemente accidentadas de los tramos las que generaron debate durante todo el evento, tras provocar una oleada de pinchazos y desprendimientos de la banda de rodadura en los neumáticos a lo largo de todo el parque del WRC. Todas las tripulaciones de Rally1 sufrieron al menos un problema de neumáticos, con Ott Tanak, de Hyundai, acumulando cuatro fallos de neumáticos en tres tramos el viernes por la tarde.

La cantidad de fallos de neumáticos y la lotería de cuándo ocurrían despertaron críticas de los pilotos, quienes sugirieron que algunas secciones de tramos construidas por el hombre eran demasiado extremas tanto para los autos del WRC como para los neumáticos Hankook.

Si bien Sébastien Ogier finalmente aseguró su noveno título mundial, antes del evento consideraba que el rally no era el adecuado para una ronda final que decidiera el campeonato debido a su naturaleza extrema.

"Es muy extremo y será necesario preparar mejor los caminos para darle una oportunidad al neumático de sobrevivir, y además no es el lugar para hacer una final. No digo que no debamos venir aquí, pero no para la final", dijo Ogier a Autosport.

Kalle Rovanpera, de Toyota, también consideró que los tramos no estaban hechos "para estos autos y neumáticos" debido a la cantidad de fallos.

El ganador del rally, Thierry Neuville, de Hyundai, declaró que el desafío era emocionante y que merece plenamente un lugar en el calendario del WRC, pero considera que debería ubicarse más temprano en el año para evitar que un título se decida por pinchazos.

"Para un rally que decide el título definitivamente no es uno bueno, no debería ser el último de la temporada. Elfyn [Evans] ha liderado el campeonato durante todo el año y, llegando aquí, sus posibilidades son muy pocas [debido a la posición de salida] y luego con el pinchazo todo se volvió complicado para él", dijo Neuville.

"Este rally tiene su lugar en el campeonato porque es emocionante y las imágenes son geniales, y conducir es divertido, pero creo que necesitamos trabajar un poco en la fiabilidad de los neumáticos y colocar el rally un poco más temprano en la temporada."

El director del equipo M-Sport-Ford, Rich Millener, elogió a los organizadores del rally por lo que lograron en su primer año, pero coincidió en que habrá que hacer ajustes en algunos tramos en el futuro.

"Todos los tramos se disputaron a tiempo y todo se hizo bien, el parque de asistencia estuvo bien y todas las instalaciones compartidas que se prometieron se cumplieron, y todo lo que [los organizadores] dijeron que harían, lo hicieron, así que no se les puede criticar por eso", dijo Millener.

"Quizás el año que viene necesitemos trabajar más en algunos de los caminos para que tengan una base un poco más fuerte y más dura, tienen más que suficiente espacio para hacer pasadas únicas en los tramos, pero entonces duplicás el efecto de limpieza del camino.

"Hay algunos ajustes que podrían hacerse sin duda, y creo que si el título no se hubiera decidido en el último tramo, estaríamos hablando de esto de manera diferente. En general, han hecho un buen trabajo y merece un lugar en el calendario, fue una buena primera edición."

La FIA escuchará las opiniones de los pilotos

En respuesta a los comentarios de los pilotos, el vicepresidente de la FIA, Malcolm Wilson, quien asistió al evento el viernes, consideró que el rally ofreció "lo que es el rally" y quedó impresionado por la organización del evento.

Wilson confirmó que la FIA escuchará los comentarios tras el rally y podría considerar mover la fecha a un lugar más temprano del año en el futuro.

"Hay muchas cosas que se pueden considerar, es la primera vez que se realiza el evento y recibiremos muchas opiniones de todos y obviamente escucharemos", dijo Wilson. "Personalmente, creo que esto es lo que es el rally y hemos visto desarrollarse una gran historia. Quizás, y debemos analizarlo, podría ser un evento que podríamos poner a mitad de año, aunque sería difícil con las temperaturas en julio o agosto, pero es algo que podemos evaluar.

"Pero creo que si mirás el evento en su conjunto por primera vez, ciertamente ha generado temas de conversación. Por lo que he visto, creo que el evento ha hecho un muy buen trabajo y no ha sido fácil para ellos. Para ser honesto, no tenía dudas de que montarían un buen evento."

Hankook trabajará con la FIA para garantizar que sus neumáticos sean adecuados

Dada la naturaleza desconocida del evento y el hecho de que este es el primer año de Hankook como proveedor de neumáticos del WRC, Arabia Saudita siempre iba a representar un desafío. La marca coreana afirma que extraerá aprendizajes del evento y que ya tiene algunas mejoras en desarrollo para asegurarse de que dispone de un producto adecuado para las condiciones.

"Creo que, considerando todo, el rendimiento podría haber sido mucho peor", dijo el representante de Hankook, Steven Cho. "Si bien hay muchos aprendizajes y cosas que podemos tomar, hay muchos desarrollos en curso que deberían aportar mejoras, pero hemos escuchado muchos comentarios sobre la idoneidad de tramos tan accidentados."

Al ser consultado si Hankook necesita desarrollar un neumático nuevo para afrontar los caminos de Arabia Saudita en el futuro, Cho añadió: "Creo que veremos cómo se desarrolla el evento en el futuro y qué tan accidentado es apropiado, y seguiremos cómo avanzan esas discusiones.

"Es un equilibrio delicado, los pinchazos son parte del rally y lo hacen emocionante, pero hay una línea fina para asegurarse de que esté del lado correcto del deporte y de la emoción para los aficionados. Seguiremos monitoreando eso y trabajaremos con la FIA para asegurarnos de tener un producto adecuado en el futuro."

