Ogier no desaprovecha y se lleva la victoria en Cerdeña

El final del Rally de Italia-Cerdeña, quinta cita del Mundial de Rallies 2021, no fue el esperado después de lo visto el viernes e incluso el sábado en los tramos de tierra de la isla mediterránea. El dominio inicial de Hyundai y Ott Tanak hacía presagiar una victoria de principio a fin del estonio, tras su debacle en Portugal.

Pero los hados del destino quisieron que el estonio volviese a tropezar por segundo rally consecutivo con la misma piedra (y en esta ocasión literalmente hablando). Cuando contaba con una ventaja de 40,5 segundos ante unos Sébastien Ogier y Julien Ingrassia que había dado la vuelta a la tortilla en su duelo con Dani Sordo, el estonio impactó con dureza con una roca en mitad de la trazada del 12º tramo, el último del sábado por la mañana. Allí se acabaron sus esperanzas, una vez más.

El siete veces campeón del mundo vio el camino despejado para su 52ª victoria en el WRC, la quinta a los mandos del Toyota Yaris WRC, y activó el modo ganador: cero riesgos y llevar el coche a meta. Dicho y hecho.

En la jornada del domingo, Elfyn Evans y Thierry Neuville se repartieron los scratch (el belga se anotó la Power Stage por un suspiro ante su compañero Tanak) y Ogier dosificó su ventaja sobre su compañero de equipo galés, después de que Sordo se quedase también fuera de la ecuación al golpear una zanja en el exterior de una curva a izquierdas en el penúltimo tramo del sábado por la tarde.

El francés refuerza así su liderato en el campeonato 2021 ante los problemas de los Hyundai, que una vez más demostraron velocidad y ritmo, pero adolecieron de ese punto de mesura para poder acabar el rally sin problemas.

"Ha sido un fin de semana increíble. Al salir primeros a los tramos, pensamos que era mejor quedarnos en casa. Hicimos un buen trabajo en el test y el coche funcionaba mucho mejor que en Portugal. Tuvimos un día increíble el viernes, y ayer conseguimos volver a subir a lo más alto. Seguro que es bueno para el campeonato", comentó Ogier nada más acabar el 20º tramo.

"Tuve un fallo de encendido durante mucho tiempo después del charco de agua. Sobrevivimos, pero perdimos un par de segundos ahí. Ha sido un muy buen fin de semana".

El único que salvó la papeleta fue un Neuville conservador, que acabó tercero el rally por detrás de los dos Toyota y que se anotó el máximo de puntos en el último tramo. Aun así, el belga se mostró apesadumbrado.

"No lo sé. Se juntaron algunas cosas que no funcionaron bien. Quiero dar las gracias al equipo porque antes de Portugal sólo tuvieron un día y medio para reparar el coche. Siento no haber podido cumplir este fin de semana, pero al menos nos vamos a casa con un podio para el equipo. Ya vendrán tiempos mejores", resumió su fin de semana en Italia.

Clasificación final del Rally de Italia-Cerdeña 2021 del WRC

Las fotos del Rally de Italia-Cerdeña 2021

